أسرع حاسوب عملاق في العالم يحدد المواد الكيميائية التي يمكن أن توقف انتشار فيروس كورونا

يمثل فيروس كورونا تحديًا غير مسبوق للعلماء: فالسرعة التي ينتشر بها الفيروس توجب عليهم تسريع أبحاثهم بأقل وقت ممكن.

هذا ما تم بناء أسرع حاسوب عملاق في العالم من أجله.

وأجرت ساميت – الكمبيوتر العملاق المجهزة بـ “دماغ الذكاء الاصطناعي” – لشركة آي بي إم ، آلاف الإفتراضات لتحليل أي مركبات دوائية قد توقف الفيروس عن إصابة الخلايا المضيفة بشكل فعال.

حدد الحاسوب العملاق 77 منهم وهذه خطوة واعدة نحو إنشاء اللقاح الأكثر فعالية.

نشر باحثون في مختبر أوك ريدج الوطني نتائجهم في مجلة ChemRxiv.

تم بناء ساميت لحل مشاكل العالم المختلفة

تم بناء ساميت من قبل وزارة الطاقة الأمريكية في ٢٠١٤- لحل مشاكل العالم و هو الغرض الذي تخدمه الآن.

تتمتع ساميت بقوة 200 بيتافلوب ، مما يعني أن لديها سرعة حوسبة تبلغ 200 كوادريليون حساب في الثانية ، ويعرف أيضًا: إنها أقوى مليون مرة من أسرع كمبيوتر محمول.

في محطتها في مختبر أوك ريدج الوطني في تينيسي ، حددت ساميت أنماطًا في الأنظمة الخلوية تسبق مرض الزهايمر ، وحللت الجينات التي تساهم في سمات مثل إدمان المواد الأفيونية وتنبؤ بالطقس المتطرف بناءً على محاكاة المناخ.

كيف يحارب ساميت فيروس كورونا

تصيب الفيروسات الخلايا المضيفة عن طريق حقنها بالبروتينات المسؤولة عن تكاثر جيناتها الوراثية.تتمثل مهمة Summit في العثور على مركبات الأدوية التي يمكن أن ترتبط بهذه البروتينات لوقف انتشارها.

ابتكر الباحث في أوك ريدج ميشولاس سميث نموذجًا لبروتينات الفيروس التاجي بناءً على بحث نشر في يناير. مع ساميت ، قام بمحاكاة كيفية تفاعل الذرات والجسيمات في هذا البروتين الفيروسي مع المركبات المختلفة.

أجرى الكمبيوتر العملاق محاكاة لأكثر من 8000 مركب يمكن أن يرتبط ببروتين الخاص بتكاثر الفيروس ، مما قد يحد من قدرته على الانتشار في الخلايا المضيفة. حددت ساميت 77 منهم ورتبتهم بناءً على مدى احتمالية ارتباطهم بهذا البروتين.

ماذا بعد ؟

سيجري الفريق ابحاثا اكثر دقة مستخدمين ساميت مرة أخرى ، خاصة بعد توفر نموذج أكثر دقة لبروتينات فيروس الذي تم نشره هذا الشهر.

على الرغم من كل قوتها ، يمكن لساميت ان تقدم الخطوة الأولى في التحليل: فحددت المركبات الكيميائية الواعدة لمحاربة الفيروس .وهنا يبدأ دور الدراسات التجريبية لإثبات أي المواد الكيميائية ستعمل بشكل أفضل.

وقال جيريمي سميث مدير مركز المختبر الوطني بجامعة تينيسي /أوك ريدج للفيزياء الحيوية الجزيئية في بيان “نتائجنا لا تعني أننا وجدنا علاجا لفيروس كورونا حتى الآن”.

لكنه اكد ان هذه النتائج يمكن أن تثري الدراسات المستقبلية التي هي ضرورية لإنشاء لقاح فيروس كورونا الأكثر فعالية.

“عندها فقط سنعرف ما إذا كان أي من هذه االمركبات الكيميائية تظهر الخصائص اللازمة للتخفيف من هذا الفيروس.”