أولوية بشار الأسد ليست لفرنجية!

تكثر نسبة التفاؤل المزيفة والمفرطة لدى تيار المردة بوصول سليمان فرنجية الى الرئاسة، هذا التفاؤل المزعوم والوهمي ناجم عن تحليلات لا تمت الى الواقع بصلة، اذ يتوهم داعمي فرنجية بأن الرياح الفرنسية ستبحر بسفينة فرنجية نحو بعبدا، إلا أن لا شيء يدل على أن فرنجية سيصبح رئيساً.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فليس هناك من دعم فرنسي مطلق لفرنجية، بل كان هناك عرض لوجهة نظر رئيس تيار المردة لا أكثر، وعندما فاتحت باريس الرياض رأيها بوصول فرنجية الى بعبدا أتى الرد بأن الامر لا يعنينا ولا نحبذ وصول أشخاص من محور الممانعة لأن الظروف في لبنان لا تسمح بوصول هكذا شخصيات، بل هناك أزمة حادة تتطلب أشخاص اصلاحيين.

وتضيف المصادر عبر “صوت بيروت انترناشونال”، حتى رئيس النظام السوري الذي يعتبره فرنجية داعماً أساسياً له، لم ينل منه أي وعود بدعمه بل على العكس، فكل الرسائل الواردة من دمشق تؤكد ذلك، وحتى اللقاءات مع المسؤولين في النظام لم تعط الجواب الشافي لفرنجية”.

وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن أولوية بشار الأسد هي في كيفية عودته الى الحضن العربي وميل ثقة الدول الخليجية من جديد واإعمار سوريا، وتنفيذ الشروط العربية من أجل عودة سوريا الى الجامعة العربية، ومن الشروط الأساسية عدم تدخل النظام السوري والتعاون مع حزب الله في الشأن اللبناني، وترك اللبنانيين يقررون مصيرهم بأيديهم بعيداً عن أي تدخلات خارجية، وفي إحدى الرسائل، أتى الرد بوضوح من قبل نظام بشار الأسد، بأننا وعدنا الاشقاء العرب عدم التدخل بالملف الرئاسي اللبناني، ولن نتدخل وفرنجية خارج أولوياتنا، وجهود النظام السوري منصبّة على اعادة العلاقات مع الدول العربية والخليجية.