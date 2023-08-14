التكنولوجيا تضع حزب الله في مأزق كبير

أصبحت التكنولوجيا في عالمنا المعاصر، لا غنى عنها في جميع الجوانب ومتطلبات الحياة الاقتصادية، ومع تطور التكنولوجيا بمعدل مذهل، وتأثر كافة القطاعات، كان على كافة الدول مواكبة هذا التطور وخصوصاً في المجال العسكري.

وباتت التكنولوجيا تأخذ حيزاً واسعاً في تطوير قدرات الجيوش وأصبحت عاملاً محوريًا في تشكيل المعركة الاستراتيجية بين مختلف الجماعات والمنظمات.

ويؤكد خبراء عسكريون، أن التكنولوجيا باتت تشكل نقطة قوة لاي جيش او منظمة، ووفقاً للخبراء، وجد حزب الله نفسه في مأزق كبير، فهو لم يستطع مواكبة هذا التطور، كونه لا يملك القدرات الكافية، ويعتمد بشكل أساسي على الأسلحة الإيرانية التي تفتقر للتكنولوجيا المتطورة تلك التي تضاهي الجيوش الأجنبية.

ووفقاً للخبراء، يواجه حزب الله تحديات تكنولوجية في المجالات التالية:

– الاستخبارات والتجسس الإلكتروني: تطور التكنولوجيا في مجال الاستخبارات والتجسس الإلكتروني قد يعرض أنشطة حزب الله للكشف والمراقبة الدقيقة.

– يمكن للدول والمنظمات المعنية استخدام التكنولوجيا لجمع المعلومات حول نشاطاته وتحركاته.

– الدفاع الصاروخي والمضادات الجوية: تطور أنظمة الدفاع الصاروخي والمضادات الجوية قد يقلل من تأثيرات صواريخ حزب الله ويقيّد قدرته على إطلاق هجمات بالصواريخ على دول مجاورة.

– التصوير الجوي والاستشعار عن بعد: يمكن للتكنولوجيا أن تتيح للأعداء القدرة على مراقبة الأنشطة على الأرض من خلال التصوير الجوي والاستشعار عن بعد، مما يقلل من فرص التخفي والمفاجأة لحزب الله.

– التشفير والسيبرانية: قد تكون الهجمات السيبرانية والقدرة على اختراق الشبكات والتشفير تهديدًا كبيرًا على نشاطات حزب الله الإلكترونية والاتصالات.

وكشف الخبراء لموقع “صوت بيروت انترناشونال” أن التطور التكنولوجي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص القدرات العسكرية لحزب الله وتقييد قدرته على تنفيذ الهجمات.

ويضيفون، “يؤدي فشل حزب الله في مواجهة التحديات التكنولوجية إلى تقليص الدعم الشعبي والسياسي له، حيث يعتمد جزء كبير من شعبيته على نجاحه في الدفاع عن قضايا مقاومته المزعومة، كما انه سيضطر إلى تغيير استراتيجياته العسكرية واعتماد أساليب مختلفة للتخفي والهجوم في ظل التهديدات التكنولوجية لكن كلّها ستكون أساليب هزيلة.

ويقول الخبراء إن “التحديات التكنولوجية أمام حزب الله تمثل جزءًا مهماَ من المشهد الإقليمي والدولي. من المهم أن يتفاعل الحزب بفعالية مع هذه التحديات ويبحث عن استراتيجيات تكنولوجية متقدمة للمحافظة على قدراته ونفوذه في المنطقة، لكن في ظل المراقبة الدولية اللصيقة لتحركات حزب الله ليس لديه مجال للتطور أكثر، وخياراته محدودة.