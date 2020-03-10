“او تي في” تهزم العِلم والدولة.. هنيئاً لوطن الطوائف

الخسارة المدوية للعلم، في حربه مع المعتقدات الدينية في لبنان، كان متوقعاً منذ تحول مادة “تراب مار شربل” الى قضية اعلامية، قادتها قناة “او تي في” ضد الطبيب المسؤول عن علاج المصابين بفيروس “كورونا” في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت.

لم يكن هناك اي أمل بأن يدفع الطبيب القناة، ومشاهديها من المتدينين، باتجاه عزل الطب عن المعتقدات. ولم يكن بوسعه أصلاً أن يواجه تحريضاً اعلامياً ضده، سيكون على ألسنة الناس “مساساً بالمقدسات”، و”مساساً بالطائفة ومعتقدات جزء من اللبنانيين”.

كان الطبيب يمشي على حد السيف بين دولة توليه مسؤولية الاشراف على علاج المرضى، ودولة اعلامية تمثلها قناة “او تي في”، وتمضي بها الى جمهور متدين واسع، يعتبر أن هناك عجزاً في العلم سيتم تعويضه بالمعتقدات. وعليه، تم وضع الطبيب في موقع المتهم. متهم طائفياً. ومتعهم بالتواطؤ على صحة المرضى. وهو، في الواقع، منحاز الى علمه فقط.

والدولة الاعلامية، تمثلها قناة “أو تي في”. هي قناة العهد، وبالتالي، دولته في الفضاء. لذلك، اي تسويق بما يخالف منطق العلم، هو يخالف منطق الدولة، وتالياً يخالف العهد ويضعه في موقع المتهم بالانقضاض على الدولة.

وهذا ما لم تحسب له “او تي في” حساباً. هي تصوّر نفسها قناة المسيحيين، والمدافعة عن معتقداتهم الدينية والشخصية. وعليه تصنف نفسها في موقع طائفي، ليس لكل لبنان، بما يخالف الخطاب المفترض (والمنقوض كل يوم) الذي يمثله “التيار الوطني الحر”، وما يمثله موقع رئاسة الجمهورية.

لكنها لا تقيم وزناً لتلك الاعتبارات. فإحدى المراسلات في القناة، تهنئ زميلها على انتصار تحقق بإدخال حفنة تراب من قبر القديس شربل الى المستشفى الحكومي. هو انتصار على العلم. على مليارات الدولارات التي تنفق في مراكز الأبحاث العالمية لمواجهة الفيروس. انتصار على منطق الدولة أولاً وأخيراً. انتصار الطوائف على البداهة الطبية وأسس السلامة. انتصار الخرافة الضيقة على العِلم العابر لكل شيء إلا الإنسانية. انتصار العهد.. على العهد.

وحيّت جويل بو يونس زميلها عبدو الحلو عبر “تويتر” بالقول: “تحية للزميل والصديق عبدو الحلو اللي نجح باقناع الطب بقوة مارشربل” بعد رفض الطبيب المشرف على قسم مرضى الكورونا في مستشفى رفيق الحريري لادخال التراب على نية شفاء المرضى بدليل ” تسلم مستشفى بيروت الحكومي تراب مارشربل على امل شفاء كل المصابين”.