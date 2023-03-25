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بعد توجهه شرقاً.. حزب الله نحو إفريقيا

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 25 - مارس - 2023 2:24 صباحًا
عناصر تابعة لحزب الله

عناصر تابعة لحزب الله

تشارلي عازار
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قيل الكثير عن نشاطات حزب الله الممنوعة وخصوصاً تلك التي لها علاقة بتجارة المخدرات، المصدر الأساس لأموال حزب الله بعد الشح الإيراني بسبب العقوبات الأميركية ومراقبة أي حركة أموال آتية الى الحزب.

وتم الكشف العديد عن عمليات التهريب التي قام بها حزب الله، وكانت كثيرة وبطرق مختلفة وكانت لافتة تلك التي كانت تتم عبر حشو الخضار والفاكهة بالكبتاغون.

في الآونة الأخيرة أراد حزب الله إغراق الدول الخليجية بحبوب الكبتاغون، واعتمد التهريب وسيلة حرب لمواجهة دول الخليج وبأوامر من طهران مباشرة، واعتمد سوريا كأرض خصبة لصناعة الكبتاغون وتصديرها الى دول الشرق.

وبعد الاتفاق السعودي الإيراني، وجدت طهران نفسها مجبرة على وقف عمليات التهريب الى الدول الخليجية، وبما أن الاتجار بالممنوعات تعد تجارة مربحة بالنسبة لإيران وميليشياتها الإرهابية، صدرت الأوامر بالتوجه نحو إفريقيا، ويؤكد مراقبون لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، أن بعض الدول الافريقية تعيش في فوضى عارمة وشعوبها تعاني من الحرمان، ما يجعل من هذه الدول أرض خصبة لتصدير حبوب الكبتاغون اليها، وعبرها سيتم انشاء سوق جديد لممنوعات حزب الله.

ويشير المراقبون، أن تلك الدول باتت تحت المراقبة، وبعض الحكومات متواطئة مع حزب الله، لكن تم انشاء شبكة دولية لمراقبة حركة حزب الله لإحباط أي عملية تهريب قد تتم.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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