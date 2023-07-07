حزب الله فقد دوره الإقليمي.. أي تحرك خاطئ سيواجه بحزم!

يعيش حزب الله حالةً من الارباك ويلعب دور المتفرج على مجريات الأحداث الدائرة في فلسطين وخصوصاً التطورات التي طرأت على جنين، فحزب الله الذي يزعم بأنه مقاومة، لم يطلق منذ حرب تموز رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل، بل دخل في حروب لا تمت إلى المقاومة بصلة في سوريا واليمن والعراق، واتت هذه الحروب لتثب أن حزب الله فصيل إيراني يتبع لأوامر المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يدير الحزب وفقاً لمصالح طهران.

وتشير الأوساط المتابعة لحركة حزب الله، إلى أنه لم يعد يتحكم باللعبة في الصراع التاريخي بين لبنان وإسرائيل، وفقد أوراقاً مهمة بعد التغيرات التي حصلت في المنطقة من ناحية الاتفاق السعودي الإيراني والاتفاق الأميركي الإيراني غير المعلن، وهذه مجريات وضعت حزب الله على رف المصالح الإقليمية التي حدّدت أولويات ايران وجعلتها تعتمد سياسة التهدئة.

وتقول الأوساط لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، إلى أن حزب الله لم يعد قادر على اتخاذ قرار الحرب مع إسرائيل، لأن المسألة لم تعد تحددها السياسية الإيرانية الخارجية، بل أصبحت ضمن اللعبة الدولية والاتفاقات التي ابرمتها ايران، وهذا يعني أن الدول انتزعت موافقة من ايران بعدم السماح لحزب الله بإشعال حرب مع إسرائيل وأي تهور سيقوم به الحزب باتجاه إسرائيل وتعريض امن لبنان للخطر سيواجه بحزم من قبل الدول الغربية وأميركا خصوصاً، وحتى روسيا لم تعد قادرة على تحمل تبعات تصرفات حزب الله المتهورة، والتي اقتنعت بأنه يجب تقليص دور الحزب في المنطقة، وهذه القناعة الروسية أتت ببعد نتائج الحرب التي ضربت سوريا، والتمدد الإيراني على الأراضي السورية.