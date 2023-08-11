رئيس تابع لتحالف "الشياطين" لن يمر

لا يزال محور الشياطين المتمثل بحزب الله وحلفاؤه التيار الوطني الحر يحاول جاهداً الإتيان برئيس جديد للجمهورية يشبه لبنان الذي أوصلونا إليه، لبنان منهار مفلس لا يتمتع بثقة عربية ولا دولية، لبنان بلا مؤسسات، بلا رواتب، لبنان عملته منهارة، وشعبه جائع لا يملك ثمن حبة دواء.

مصادر في المعارضة تؤكد أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يخرج يوماً من محور الممانعة الذي ساهم بإيصال باسيل إلى حجمه اليوم، وهو يدرك أن خروجه من هذا المحور يعني العودة إلى حجمه الطبيعي والفعلي والهزيل، وكل ما حاول ويحاول القيام به عبر طرحه اللامركزية هو مناورة لتبرير بقائه في هذا المحور، والجميع يدرك أن من عطل تنفيذ اللامركزية هو حزب الله، بالتالي ألاعيب باسيل مكشوفة وخضوعه لحزب الله واضح مهما حاول التقرب من المعارضة.

تضيف المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، محور الشياطين لن يأتي برئيس، وسنحاول جاهدين لمنع قدوم رئيس من هذا المحور الذي دمّر لبنان واقتصاده، وضرب علاقاته بالدول العربية وخصوصاً الخليجية، فزمن الاتيان برئيس ممانع ولّى، والدول تنتظر منا الحد الأدنى من المسؤولية، وانتخاب رئيس بأسرع وقت والانصراف نحو تشكيل حكومة تضع خارطة طريق لتنفيذ الإصلاحات وتوقف الهدر الحاصل والمستمر عن طريق السياسة التي تتبعها حكومة تصريف الأعمال، وبدلاً من أن تقوم بوقف الهدر ومراقبة المعابر غير الشرعية وجباية ضرائبها بطريقة سليمة، ها هي تريد وضع يدها على ما تبقى من أموال الناس، وهذا أمر مرفوض سنقف له بالمرصاد”.

تتابع المصادر، “مهما كانت نتيجة هذا الحوار القائم بين حزب الله والتيار، إلا انه لن يأتي بنتيجة على صعيد الملف الرئاسي، لأن البيان الخماسي واضح وهناك مواصفات محددة للرئيس المقبل، وحان الوقت للخروج من المصالح الشخصية والطمع السياسي الذي يمارسه باسيل، وعلينا جميعاً الالتفات إلى مصلحة لبنان أولا، والذهاب اليوم قبل الغد إلى مجلس النواب وعدم الخروج منه قبل انتخاب رئيس.