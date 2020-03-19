سياستنا ليست مصممة لحماية شعبها من فيروس كورونا Covid-19

أسوأ الناس هم المسؤولون في أسوأ وقت ممكن. في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا ، تم بناء سياسات الأحزاب الحاكمة على الفصل وإنكار المخاطر.

مثلما عطلت هذه السياسات الاستجابات اللازمة لانهيار المناخ والانهيار البيئي وتلوث الهواء والماء والسمنة وديون المستهلكين ، يبدو أنها أخرت الاحتواء الفعال لفيروس كورونا كوفيد 19.

أعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن تكون هذه الحكومات الثلاث قد استجابت في وقت متأخر عما استجابت الدول المماثلة ، وبإجراءات بدت بشكل لا يرقى إلى مستوى الأزمة.

إن بطء المملكة المتحدة الملحوظ في التعبئة ، متبوعًا باستراتيجيتها الكارثية المحتملة – التي انتقدها بشدة خبراء مستقلون وتم التخلي عنها الآن – لخلق مناعة للأفراد ، واستمرار فشلها في الاختبار والتتبع بفعالية أو توفير معدات واقية للعاملين الصحيين ، يمكن أن يساعد في التسبب بزيادة أعداد الوفيات والتي كان من الممكن تفاديها.

من الناحية الأخرى ان الإستجابة السريعة للساسة لمواجهة هذا المرض بسرعة كان يعني التخلي عن هيكل كامل من الفكر السياسي الذي تطور في هذه البلدان خلال نصف القرن الماضي.

من الأفضل فهم السياسة على أنها علاقات عامة لمصالح معينة. و المصالح تأتي أولاً فالسياسة هي الوسيلة التي يتم من خلالها تبريرهذه المصالح و تعزيزها. من جهة، يمكن أن تكون مجموعات المصالح المسيطرة كبيرة جدًا – على سبيل المثال ، كل من يستخدم الخدمات العامة.

ومن جهة اخرى يميلون إلى أن يكونوا أصغر بكثير . فمثلا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ، فهذه المجموعات هي صغيرة جدًا بالفعل: معظمهم من أصحاب الملايين ومجموعة خاصة جدًا من الشركات: تلك الشركات التي تعتمد أرباحها على المعاملة الفظة للناس والكوكب.

على مدى السنوات العشرين الماضية ، بحثت في الدور القوي بشكل ملحوظ ولكن المخفي في الغالب لشركات التبغ والنفط في تشكيل السياسة العامة في هذه الدول الثلاث. فمثلا لقد رأيت كيف تمول شركات التبغ سراً بنية تحتية لإقناع الأفراد و الجماعات بإنكار آثار التدخين.

ثم تم استخدام هذه البنية التحتية ، غالبًا من قبل نفس جماعات الضغط المهنية ، للتشكيك في علم المناخ ومهاجمة الباحثين والناشطين البيئيين.

لقد أوضحت كيف قامت هذه الشركات بتمويل البنوك الفكرية اليمينية وأساتذة الجامعات لشن هجمات على سياسة الصحة العامة بشكل عام وإنشاء رواية جديدة عن المخاطر ، واختبارها على مجموعات التركيز وصقلها في وسائل الإعلام. لقد أعادوا صياغة الحكومة المسؤولة على أنها “الدولة المربية” و “الشرطة الصحية” و “المتعصبون للسلامة”.

ورفضوا النتائج والتنبؤات العلمية على أنها “مخاوف لا أساس لها”. فأعيد تشكيل أشكال الحماية العامة مثل “الروتين” و “التدخل” و “سيطرة الدولة”. تم تقديم الحكومة نفسها على أنها تهديد قاتل لحريتنا.

كان هدفهم جعل الحكومات أقل رغبة وقدرة على الاستجابة لأزمات الصحة العامة والبيئية. المجموعات التي ساعدت هذه الشركات في تمويلها – صناديق الفكر ووحدات السياسة ، جماعات الضغط ولجان العمل السياسي – تم استخدامها من قبل المصالح الأخرى: شركات الصحة الخاصة التي تأمل في تفكيك NHS ، مصنعي مبيدات الآفات الذين يسعون إلى إلغاء الضوابط التنظيمية ، شركات تصنيع الوجبات السريعة التي تقاوم الإعلانات المضادة لهم ، المليارديرات الذين يسعون إلى تجنب الضرائب. فيما بينها ، قامت هذه الجماعات بتحسين الأيديولوجية المبررة لتفتيت وخصخصة الخدمات العامة ، وتقليص الدولة وشل قدرتها على الحكم.

اما الآن ، في هذه الدول الثلاث ، هذه البنية التحتية هي الحكومة نفسها . تمتلئ الآن 10 داونينج ستريت بأشخاص من مجموعات مرتبطة بقوة بالهجمات على التنظيم وتدخل الدولة – مثل منيرة ميرزا ، التي شاركت في تأسيس نادي مانيفستو.

كلوي ويستلي من تحالف دافعي الضرائب ؛ وبالطبع دومينيك كامينغز ، الذي تم تعيينه من قبل ماثيو إليوت ، مؤسس تحالف TaxPayers ، لتشغيل إجازة التصويت. عندما شكل بوريس جونسون حكومته الأولى ، تفاخر معهد الشؤون الاقتصادية (IEA) ، الذي تم تمويله من قبل صناعة التبغ ، بأن 14 من رواد الجبهة ، بما في ذلك وزير الداخلية ووزير الخارجية والمستشار ، كانوا “خريجين من وكالة الطاقة الدولية ‘’.

وقد نشر وزير الخارجية دومينيك راب كتابًا وأطلق كتابًا آخر من خلال وكالة الطاقة الدولية ، والذي شكره لمساعدته “في شن حرب الأفكار”. كما سعى وزير الصحة ، مات هانكوك ، في دور سابق ، إلى تحويل وثيقة وكالة الطاقة الدولية إلى سياسة حكومية.

لقد قبل تبرعات كبيرة من رئيس المنظمة ، نيل ريكورد. و الجدير بالذكر ان وزيرة الداخلية ، بريتي باتل ،كانت تعمل سابقًا في جماعة ضغط التبغ. لقد عمل واحد من كل خمسة نواب محافظين جدد في الضغط أو العلاقات العامة لمصالح الشركات.

من المستحيل فهم السياسة الحديثة دون استيعاب مفارقة التلوث. كلما زاد الخطر على الصحة العامة والرفاه الذي تقدمه الشركة ، كلما زادت الأموال التي يجب أن تنفقها على السياسة – لضمان عدم تنظيمها خارج الوجود. ويسيطر أكثر الشركات قذارة على الإنفاق السياسي ، مما يضمن لها التأثير الأكبر ، مما يؤدي إلى إزاحة منافسيها الأحسن والأكثر كفائة ومصداقية .

في حين أن لا أحد لديه مصلحة تجارية في انتشار فيروس كورونا، فإن طبيعة الحكومات التي بنتها هذه المصالح تعوق محاولات الدولة للاستجابة بسرعة وبشكل مناسب للتصدي له.

يمكن تفسير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه محاولة لسد الانقسام الكبير داخل المحافظين ، بسبب القوة المتزايدة للأموال القذرة. أصبح الحزب منقسمًا بين قاعدة قديمة ومحافظة رافضة للحداثة و التغيير ، وعكسها القطبي: اليمين المتطرف المجازف.

و خروج بريطانيا من الإتحاد يسمح بالتوفيق بين هذه المصالح المختلفة للغاية ، مما يهدد في الوقت نفسه معايير الغذاء وحماية البيئة ، بالإضافة إلى تحديد الأسعار للأدوية وغيرها من اللوائح المهمة ، مع رفع الحواجز أمام الهجرة والاندماج مع الدول الأخرى.

إنه يستحضر أساطير قديمة من الإمبراطورية بينما يحتمل أن يعرضنا لأقسى ظروف التجارة الدولية. من المرجح أن تضعف قدرة الدولة على الاستجابة للعديد من الأزمات التي نواجهها وليس فقط كورونا .

يمكن أن تبدو النظرية التي يقوم عليها هذا الشكل من الحكم معقولة ومتناسقة منطقياً ، لننصدم بالواقع ، ونجد أنفسنا في أسوأ مكان يمكننا من خلاله الاستجابة للأزمة ، مع وجود الحكومات التي تتجاهل بشكل متأصل السلامة العامة و دائما ما تلجا الى أساليب انكار المخاطر .

فعند وقوع الكوارث ، يجد مناصروها أنفسهم يتجولون بلا ضجة في الأراضي القاحلة ، غير قادرين على التوفيق بين ما يرونه وما يعتقدون. فهذه هي حالنا الآن، تتعثر حكومات ترامب وجونسون وموريسون في مواجهة هذا الوباء، فإنهم مدعوون لاستلام الحكم ، مع العلم انهم يعرفون ان الحكومة هي العدو.