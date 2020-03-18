شركة طبية تهدد بمقاضاة المتطوعين لتصنيع صمامات هوائية مستخدمة للعلاج من كورونا

ان تكلفة صمام واحد هوائي هي ١١،٠٠٠ دولار ، اما النسخة المتماثلة فوصلت قيمتها الى حوالي ١$ واحد فقط.

كان هناك مستشفى في إيطاليا بحاجة إلى الصمامات بعد نفادها أثناء علاج المرضى لـ COVID-19. قال المورد المعتاد في المستشفى إنه لا يمكنهم صنع الصمامات في الوقت المناسب لعلاج المرضى ، وفقًا ل Metro.

هذا ما اضطر المستشفى لبحث عن طريقة توفر لهم نسخ متماثلة عن الصمامات بأقل وقت ممكن. هذا ما جعل كريستيان فراكاسي و اليساندرو رامايولي ، اللذان يعملان في شركة اسيسنوفا الناشئة الإيطالية، العمل على تقديم نسخة عن الصمامات ، حسب تقرير Business Insider .

ومع ذلك ، عندما طلب الثنائي من الشركة المصنعة للصمامات مخططات يمكن استخدامها لتقديم النسخ المتماثلة ، رفضت الشركة وهددت بمقاضاة انتهاك براءات الاختراع ، حسب تقرير Business Insider Italia. لم يقف هذا التهديد بطريق كل من فراكاسي و رامايولي ، فنسخوا الصمامات الأصلية و قاموا بتقديم ٣ نسخ مختلفة منها.

حتى الآن ، عملت الصمامات التي صنعوها على ١٠ مرضى اعتبارًا من 14 مارس ، وفقًا لماسيمو تيمبوريلي ، مؤسس شركة حلول التصنيع الإيطالية FabLab الذي ساعد في تجنيد فراكاسي و رامايولي لطباعة الصمامات المتماثلة.

” كان المرضى أناس معرضة حياتهم للخطر و قد انقذنا الموقف. نقطة انتهى ” هذا ما صرح به فراكاسي في منشور على صفحة الفيسبوك الخاصة به. وقال أيضًا: “ليس لدينا نية للربح في هذا الموقف ، ولن نستخدم التصميمات أو المنتجات بما يتجاوز الحاجة الصارمة التي تضطرنا إلى العمل ، ولن ننشر الرسم”.

في ما يلي نظرة فاحصة على الصمامات ، شاركتها وزيرة الابتكار التكنولوجي الإيطالية Paola Pisano على Twitter.

(Hon bet7ot L Soura )

يوجد في إيطاليا أكثر من ٣١،٥٠٠، إصابة مؤكدة بـ COVID-19 ، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد ، وأكثر من ٢،٥٠٠ حالة وفاة مؤكدة. ما يجعلها الثانية بعد الصين.