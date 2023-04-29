شروط باسيل للموافقة على انتخاب فرنجية!

يدرك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن محور الممانعة الذي يتحالف معه على الرغم من الخلافات القائمة لن يحيد عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وكل رهانات باسيل سقطت، لكنه أراد رفع السقف في وجه حلفائه كالمعتاد للحصول على سلة مطالب، ولباسيل باع طويل في كيفية عقد الصفقات للحصول على مكاسب وخصوصاً من حزب الله.

وبدرك باسيل أيضاً أن أصوات تكتل لبنان القوي في حال ذهبت إلى فرنجية، يكون في ذلك قد قضي الأمر وأصبح فرنجية رئيساً، بالتالي، فإن حزب الله بحاجة إلى هذه الأصوات، وهو يحاول بشتى الوسائل للحصول عليها مقابل عقد صفقة مع باسيل ثمنها عدة مناصب هامة وحساسة وضعها باسيل نصب أعينه.

ولم تستطع حتى اللحظة حركة الموفدين نحو باسيل من الحصول على توقيع باسيل بانتخاب فرنجية، لأن هناك جملة من المطالب يصعب تحقيقها، ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن باسيل يطالب بسلة تعيينات قضائية كانت عالقة منذ عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، والأهم بالنسبة لباسيل تعيين قائد جيش موال له، وهذا ما يرفضه حزب الله، بالإضافة إلى حاكمية مصرف لبنان، والإبقاء على وزارة الطاقة، إلى جانب وزارة الخارجية، ونصف الحصة الوزارية التي ستكون من حصة رئيس الجمهورية العتيد.

المصادر تؤكد أن حزب الله اعتبر مطالب باسيل تعجيزية ويصعب تحقيقها، لأنها ستعرّي رئيس الجمهورية وستضعفه، وسيكون مكبلاً وخاضعاً لباسيل، وهذا ما يرفضه فرنجية رفضاً قاطعاً مفضلاً عدم الوصول إلى بعبدا بهذه الطريقة.

ويعتبر حزب الله بحسب المصادر، أن باسيل يدرك أن مطالبه هذه لم تتم تلبيتها لذلك يرفع من سقف مطالبه، وفي حال حصل عليها يكون قد حقق مكتسبات لم يحققها في عهد عون، ويكون قد وضع يده على عنق فرنجية وقيّد حركته في حال فكر بفتح ملفات ضد التيار الوطني الحر.