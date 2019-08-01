صور.. “لبنان ارض البخور والحرب” للمرة الثانية في المانيا!

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بدعوة من نائب رئيس بلدية ترويسدورف في المانيا، السيدة انجيلا بولهايم، قدمت الإعلامية اللبنانية جنان مرهج عرض “لبنان ارض البخور والحرب” للمرة الثانية، وذلك على انغام موسيقى زياد الرحباني وزكي ناصيف وصوت فيروز. هذا العرض يعرف عن لبنان تاريخا وحضارة مرورا بحربه الاهلية وصولا الى تألقه السياحي والديني.

تناول العرض موضوع الفساد والمحسوبيات وغلاء المعيشة، لكنه ركز على المقومات السياحية في لبنان مثل قلعة بعلبك ومغارة جعيتا ومدن صيدا وصور وجبيل والذوق. وتحدث العرض عن السياحة الدينية ذاكرا وادي قاديشا والقديس شربل ومدينة طرابلس وجوامعها وقانا حيث العجيبة الاولى للسيد المسيح.

ولم يغفل العرض عم اظهار أهمية وشهرة المطبخ اللبناني ومازاته الشهيرة والعرق البلدي. وكان مهما بالنسبة لمرهج التحدث عن العالمية التي وصل اليها لبنان واللبنانيون من خلال كتاب غينيس للارقام القياسية او من خلال مشاهير لبنان في العالم في كافة المجالات من الغناء والتمثيل الى تصميم الأزياء والسينما، والطب والاختراعات وغيرها.

قدمت مرهج للحضور بعض الهدايا التذكارية من لبنان وتناول الجميع طعام العشاء من المازات اللبنانبة الشهية. وقد استخدموا الخبز اللبناني لتذوق المازات.

تم العرض في قاعة كنيسة مارتن لوثر في مدينة ترويسدورف ، خلال حلقة ثقافية لجمعية “جزيرة المساء” التي تديرها السيدة انجيلا بولهايم. وشكرت بدورها الإعلامية جنان مرهج على جهودها.

هذا العرض هو جزء من مشروع جمعية “المقهى الدولي” لمساعدة ودمج المهاجرين في المانيا والذي تعمل معه مرهج في القسم الإعلامي.

وقد قدمت جنان مرهج هذه الفكرة من خلال عملها مع اللجان المنظمة لدمج اللاجئين وقد لاقت ترحيبا كبيرا كون المسؤولين في المانيا رغبوا بالتعرف الى ثقافة تلك الشعوب المنتمية لعشرات البلدان.

الكاتبة: جنان مرهج لـ راديو صوت بيروت إنترناشونال