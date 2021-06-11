الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرض تزويد لبنان بالنفط الايراني وتحويل ايراداته لمشاريع خارج الحدود

11 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 11 - يونيو - 2021 8:34 صباحًا
حسن نصر الله

حسن نصر الله

كلادس صعب
A A A
طباعة المقال

لم تكد عملية تحدي امين عام “حزب الله” الدولة اللبنانية بفرض تزويد لبنان بالنفط الايراني والتوجه بخطابه الى خارج الحدود من خلال التهليل لانجازات الحزب في اليمن، حتى اتاه الرد من ادارة الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن بعدما نزل فوزه برداَ اثلج صدورهم الا ان “الرياح لم تسر كما تشتهي سفنهم”، حيث افرجت الخزانة الاميركية عن عقوبات جديدة ووفق مضمون البيان :”ان سعيد أحمد محمد الجمل وأفرادا وكيانات آخرين منخرطين في شبكة دولية يستخدمها الجمل لتقديم دعم مالي بلغ عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين بالتعاون مع كبار المسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. يقوم هؤلاء الوسطاء وهذه الشركات الوهمية الذين ينتمون إلى شبكة الجمل ببيع السلع، مثل النفط الإيراني، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، ثمّ يحوّلون جزءا كبيرا من الإيرادات إلى الحوثيين في اليمن”.

لن نسرد نص بيان وزارة الخزانة بالتفاصيل التي تتعلق بنشاطات هؤلاء المسؤولين لان ما يعنينا منه هو “بيع النفط الايراني في الشرق الاوسط” لصالح الحوثيين من هنا يطرح السؤال هل اقتراح نصر الله بالتزود من النفط هدفه انقاذ الشعب اللبناني ام خدمة لمشاريع اخرى يعتبرها الحزب من اولويات تحت شعار الدفاع “عن المظلومين” ضمن مشروع ولاية الفقيه؟

هذه العقوبات يدفع ثمنها الشعب اللبناني كونه رهينة بيد “حزب الله” بغطاء “التيار الوطني الحر” الذي يحمل اثم اخذ المسيحيين بالاتجاه المعاكس لمسارهم التاريخي.

الى جانب العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الاميركية هناك مكافآت مالية تصرف لكل من يدلي بمعلومات عن افراد من “حزب الله” يعتبرون من ابرز المساهمين في تمويل اعماله وابرزهم ادهم حسين طباجة وهنا يطرح السؤال ما هي هذه الاعمال التي يمولها وهل تصب في صالح الشعب اللبناني الذين يتباكون على وضعه وهم الذين ادخلوه في آتون جهنم؟

    المزيد من مقالات

    ميشال عون
    مستشار القصر.. العهد لن ينتهي مع انتهاء ولاية عون وميقاتي يتذاكى
    مجلس النواب
    تعويل دولي على دور مجلس النواب في الإصلاحات بانتظار تشكيل الحكومة
    النائب جيمي جبور
    اسعد درغام ممنوع من الاعلام.. ركزوا ع جيمي جبور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة