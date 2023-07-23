فرنجية شيك بلا رصيد.. وحزب الله يقف عاجزاً

منذ الانتخابات النيابية الأخيرة وفقدان محور الممانعة للأكثرية النيابية، بدأت رحلة الثنائي الشيعي بالمعاناة وعدم السيطرة على الملفات التي كان يسيطر عليها مثل تشكيل الحكومات والانتخابات الرئاسية، ووجد الثنائي الشيعي نفسه في مواجهة لم يعتد على مشاهدتها خلال قترة سيطرته على مفاصل الدولة.

ووفقاً لمصادر متابعة لمجريات الأحداث في لبنان، لم يعد للثنائي الشيعي كلمة الفصل في الملف الرئاسي، وعلى الرغم من تمسكه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لم يعد لهذا الترشيح أي قيمة وهو شيك من دون رصيد لم يستطع الثنائي صرفه في سوق الحراك الدولي نحو الملف الرئاسي، وفقد هذا الترشيح قيمته، وينتظر في الأيام المقبلة وصول رسالة صارمة من المجتمع الدولي باتجاه الثنائي لتبليغهم بأن فرنجية لن يمر ومسألة الاستمرار بترشيحه تعطل الانتخابات الرئاسية، وأي تعطيل سيواجه بعقوبات صارمة.

وترى المصادر عبر موقع “صوت بيروت انترناشونال”، أن الثنائي الشيعي بات محرجاً أمام فرنجية، وغير قادر على سحبه حفاظاً على ماء الوجه، كما انه غير قادر على الاستمرار به أو حتى طرح خيار آخر للرئاسة، بالتالي، يقف الثنائي الشيعي عاجزاً، وهو ينتظر خشبة خلاص دولية ليتذرع بأنه سيتنازل عن فرنجية من أجل تسهيل الانتخابات الرئاسية، وعلى عكس ما يروج له البعض بأن حزب الله ينتظر الثمن مقابل سحب فرنجية، فإن المعطيات تشير الى ان لا ثمن ولا أي مقابل لسحب مرشح حزب الله سليمان فرنجية.