فضيحة جديدة تهز «المجلس الشيعي»: نائب قبلان يرثه في حياته!

ماذا يجري داخل أروقة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؟ سؤال يتردد منذ فترة طويلة نتيجة الإمعان في المخالفات و التجاوزات وصرف نفوذ و لفلفة ملفات. وما جرى مؤخرا مع مساعد نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، وسام ترحيني خير دليل وهو بمثابة فضيحة جديدة ، بحسب مصادر متابعة، الذي أقدم في وقت سابق على تسريب خبر عن اقدام احدهم على محاولة احراق في المجلس الشيعي، على خلفية عدم تقاضيه رواتبه المالية. إ

وكشفت أنه “بنتيجة متابعة وتحقيق لمعرفة من الذي عمم الخبر تم التوصل إلى ترحيني عندها طلب الخطيب لفلفة الأمر ما جعل الشكوك تصل إليه.” ولفتت إلى أنه ما زاد الشكوك حول الخطيب تماديه في مجالسه الخاصة على التحريض على رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان، وسعيه للحصول على صلاحيات واسعة، وكان كثير الشكاية من عدم وجود صلاحيات له، بعد كل ذلك حصل على الصلاحيات،”.

وإذ أعربت المصادر عن إستغرابها من قيام الخطيب بالجلوس في مكان قبلان في حياته و” وراثته” في حياته”، تساءلت ” هل هو من حمى من وزع الخبر؟ او كان هو وراء توزيع الخبر”؟.