قائد الجيش الأقرب الى الرئاسة بالنسبة الى الاميركيين والفرنسيين معاً

هل ان اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل كان أولوية أميركية، خلافاً لما هو الوضع عليه ‏بالنسبة الى الاهتمام بملف رئاسة الجمهورية؟ أم أن الاهتمام الأميركي بالرئاسة يسير لكن بخطى هادئة، ‏وأين موقعه لدى الإدارة؟

تؤكد مصادر دبلوماسية لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، ان الادارة ليست في وضع تركت فيه ‏الملف الرئاسي، انما لديها شروطها التي باتت معروفة. وسياستها في ذلك تشبه سياسة البنك الدولي، اي ‏ليس هناك من تسهيل إلا باستيفاء شروط معينة وإلا لن يكون هناك من تسهيل الرئيس الذي يحفظ سيادة ‏لبنان واستقراره واستقلاله والذي يكون لديه خط مع واشنطن والذي يتميز بكفاءات تمكّنه من تنفيذ برنامج ‏إصلاحي يشكل “ختم عبور” ليس الى مساعدات صندوق النقد الدولي فقط، انما “ختم عبور” من أجل ان ‏تفتح الدول مساعداتها وصناديقها لدعم لبنان. اذ أن مساعدات الصندوق بعد الاصلاحات لن تتجاوز ال3 ‏مليارات دولار، انما الأهم أن التعاون الفعلي مع الصندوق هو جسر عبور للتعاون الدولي وإعادة الانفتاح ‏على دعم لبنان مالياً.‏

وتدرك واشنطن بحسب المصادر، ان المرشح للرئاسة النائب ميشال معوض من الصعب أن يمر، ‏لا بل من المستحيل. لكن لديها مرشح بديل ستطرحه مع المعنيين عبر القنوات الديبلوماسية الضيقة، وهو ‏قائد الجيش العماد جوزف عون. وهي تتلاقى في ذلك مع الموقف الفرنسي الاقرب الى قائد الجيش وفق ما ‏تكشفه المصادر. وهي تقول ان التدخل الاميركي المباشر لن يحصل الا عندما يصبح ملف الرئاسة في ‏مرحلة وجود نواة للحل.‏

على أن المصادر تؤكد، أن الاهتمام الأميركي والفرنسي على أهميته مطلوب، لكن ما هو مطلوب ‏أيضاً هو أن يستكمل بتوافق خليجي-إيراني ومن غير ذلك لن ينضج الملف الرئاسي. المهم حالياً هو من ‏الجهة الغربية التي ستتفاوض مع إيران، وما تأثير “المأزق” الايراني الداخلي على تعاملها مع الملفات ‏الاقليمية ومنها لبنان. فرنسا الآن تضغط في اتجاهين بالنسبة الى إيران. الأول، اجراء اتصالات مكثفة ‏لانعقاد مؤتمر بغداد في نسخته الثانية في الاردن هذه المرة، هذا الشهر أو في كانون الثاني المقبل على أبعد ‏حد. والمؤتمر يجمع الدول الجارة للعراق، ومن بينها السعودية وإيران، وستلعب فرنسا دوراً من خلال ‏المؤتمر وعلى هامشه ان يصار الى توافق ما حول ملف الرئاسة بين السعوديين والإيرانيين.‏

والاتجاه الثاني، الإبقاء على الديبلوماسية الفرنسية شغالة مع الإيرانيين، على الرغم من التوتر ‏العالي في العلاقات على خلفية خطف 7 فرنسيين في طهران، ورفض فرنسا لقمع التظاهر في إيران، ‏ورفض تدخلات إيران في الملف الأوكراني ومساعدة روسيا. وبالتزامن ستُبقي فرنسا أيضاً على اتصالاتها ‏قائمة مع “حزب الله”.‏