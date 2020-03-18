كورونا… من هم الموجب عليهم اعتماد العزل المنزلي في السويد، و ما هي الكيفية

أصدرت دول مختلفة إرشادات متباينة بشأن القواعد المتعلقة بالعزل الذاتي من أجل الحد من خطر انتشار الفيروس القاهر.

و فيما يلي إرشادات للناس في السويد ، بما في ذلك كيفية معرفة ما إذا كان يجب عليك عزل نفسك وما يتضمنه ذلك بالضبط.

ما هي العزلة الذاتية؟

في بادئ الأمر ، يُساعد على فهم هذا المصطلح الذي قد يبدو دراميًا ولكنه يشير ببساطة إلى اتخاذ الاحتياطات لتقليل انتشار العدوى. العزلة الذاتية تعني البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالآخرين. إنه مختلف عن الحجر الصحي لأنه يعود إلى الفرد و لا غيره للتأكد من متابعته.

إذا كنت تعيش مع أشخاص آخرين مثل العائلة إلخ.. ، فيجب عليك ، إن أمكن ، التمسك بالجزء الخاص بك من مكان الإقامة ، ومن الأفضل عدم مشاركة غرفة نوم أو حمام مع أشخاص آخرين والابتعاد مسافة متر واحد عن الآخرين في أماكن المعيشة المشتركة.

و إذا لم تكن هذه الإجراءات ممكنة ، على سبيل المثال في المنازل المشتركة بحمام واحد فقط ، يجب عليك استخدام الحمام والمطبخ بعد الأشخاص الذين تعيش معهم ، والتحقق مع أخصائي الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كان يجب على جميع سكان المنزل عزل أنفسهم .

يجب أن تتجنب الذهاب إلى المنزل أو المدرسة أو أي الأمكنة العامة ، وتجنب استخدام وسائل النقل العام ، وحتى تجنب وجود زوار في منزلك. يمكنك الحصول على وجبات الطعام و أغراضك من محل البقالة ، إما عن طريق الأصدقاء أو العائلة أو خدمات التوصيل ، ولكن يجب تركها خارج باب منزلك.

أثناء العزل الذاتي ، من المهم الحفاظ على مستوى عال من النظافة. وهذا يعني غسل اليدين بشكل منتظم وشامل ، والغسل المنتظم لعناصر مثل أدوات المائدة والأكواب والمناشف والفراش ، ومسح الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب وأسطح تناول الطعام في كثير من الأحيان. ولكن حاول ألا تقلق بشأن هذا بشكل مفرط. أهم شيء هو تجنب الاتصال بالآخرين.

من يجب أن يعزل نفسه في السويد؟

كانت المبادئ التوجيهية من السلطات السويدية بشأن هذا أقل صرامة مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى. كانت النصيحة الرسمية من وكالة الصحة العامة اعتبارًا من 17 مارس أن الأشخاص الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا والذين لا يعانون من أي أعراض للفيروس (بما في ذلك الحمى أو السعال أو التهاب الحلق ، مهما كان خفيفًا) يمكنهم مواصلة حياتهم كالمعتاد.

طُلب من الأشخاص في المجموعات الضعيفة أو الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا الحد من اتصالهم الاجتماعي قدر الإمكان ، على الرغم من أنه إذا كنت تشعر بصحة جيدة ، فلا بأس من المشي في الهواء الطلق اضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية – فقط عليك تجنب الاتصال مع الآخرين.

إذا بدأت تشعر بتوعك ، حتى لو كان مجرد سعال طفيف أو أعراض خفيفة مماثلة ، ننصحك بالبقاء في المنزل وتجنب الاتصال الاجتماعي قدر الإمكان. النصيحة على موقع 1177 هي أنه إذا كنت مريضًا بشكل خفيف بالفيروس ولا تحتاج إلى رعاية في المستشفى ، فيجب عليك عزل نفسك.

ماذا عن العمل؟

يعتمد مدى تأثر عملك بالعزل الذاتي كثيرًا على وظيفتك. إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى عزل نفسك ، فتحدث إلى مديرك في أقرب وقت ممكن وأطلعهم على آخر المستجدات بشأن تقدمك أثناء وجودك في المنزل.

في العديد من المهن ، قد يكون من الممكن العمل من المنزل. الشركات ليس فقط في السويد ولكن على مستوى العالم تكون أكثر تساهلاً بشأن سياسات العمل من المنزل في سياق الفيروس القاهر، أو حتى جعلها إلزامية للموظفين.

العمل من المنزل بالطبع ليس مثل العزلة الذاتية ؛ قد تعمل من المنزل وتستمر في مغادرة منزلك وحتى الاختلاط في مجموعات صغيرة. بالنسبة للأشخاص الذين لا يشتبه في إصابتهم بالفيروس ، أو المعرضين لخطر كبير إذا أصيبوا به ، يمكن أن يكون العمل من المنزل وسيلة لتقليل خطر المساهمة في انتشاره. هذا يعني أنك ستكون على اتصال وثيق مع عدد أقل من الناس عن طريق إبعاد نفسك عن مكان العمل ووسائل النقل العام في أوقات الذروة.

قد لا يكون العمل في المنزل ممكنًا في مجال عملك ، على سبيل المثال إذا كنت مدرسًا أو ممرضة أو كهربائيًا و كان هذا هو الحال ولكن لديك حجة قوية للعزل الذاتي و على سبيل المثال ، ان كنت موجود مؤخرًا في منطقة عالية الخطورة و عملك يتطلب الاتصال بالأشخاص المعرضين للمرض و بطبيعة الحال ضعفاء ، أو اذا كنت شخص معرض للمرض – تحدث مع صاحب العمل حول خياراتك. إذا كنت عضوًا في نقابة ، فيمكنك أيضًا أن تطلب منهم النصيحة والدعم.

إذا طلب منك أصحاب العمل البقاء في المنزل ، يحق لك الحصول على راتبك ، سواء كنت تستطيع أو لا يمكنك القيام بعملك من المنزل. وإذا تم تأكيد إصابتك بالفيروس ، فيحق لك الحصول على ميزة تسمى بدل حامل المرض إذا كنت جيدًا بما يكفي للعمل (يمكنك أيضًا الحصول على هذه الميزة إذا كنت تشتبه في إصابتك بالفيروس) ، أو أجر مريض إذا كنت مريضًا جدًا للعمل.

ما الخطوات التي يمكنني اتخاذها للتحضير للعزلة الذاتية والتعامل معها؟

تتمثل الأشياء الرئيسية في البقاء على اتصال مع مديرك ، إذا كنت موظفًا ، وتأكد من أن مكان إقامتك مهيأ جيدًا للعزل الذاتي إذا كان ذلك ممكنًا ، مما قد يعني نقل بعض ممتلكاتك من المناطق المشتركة إلى غرفة نومك أو أخذ خطوات اخرى لمساعدتك على اتباع التدابير الموضحة أعلاه.

قد ترغب في التأكد من تجهيز مطبخك جيدًا بما يكفي من الطعام لمدة أسبوع أو أسبوعين ، ولكن حتى هذا ليس ضروريًا. توصي السلطات السويدية عمومًا بالحفاظ على ما يكفي من الغذاء لمدة أسبوعين في المنزل كطريقة للاستعداد لأنواع مختلفة من الطوارئ ، ولكن لا يزال بإمكانك تلقي شحنات الطعام أثناء العزل الذاتي.

لا تنس صحتك العقلية. يمكن أن يكون عدم الاتصال الاجتماعي لفترة طويلة أمرًا صعبًا ، خاصة إذا كنت تشعر أيضًا بالمرض أو القلق. فكر مبكرًا في كيفية التخفيف من ذلك ، ربما من خلال ترتيب مكالمات هاتفية أو فيديو مع الأصدقاء ، أو قضاء بعض الوقت في هواية تبعث على الاسترخاء ، أو التأكد من أن لديك بعض الحلوى في المنزل مثل القهوة والشاي والشوكولا.