الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان يحافظ في التفاوض على رأس الناقورة نقطة انطلاق البحر والبر

منذ 8 دقائق
منطقة الناقورة الحدودية

منطقة الناقورة الحدودية

ثريا شاهين
A A A
طباعة المقال

أرادت بعض الأوساط إشاعة أجواء غير إيجابية حول ما توصل إليه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في مفاوضاته بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية.

لكن مصادر رئاسة الجمهورية نفت ل”صوت بيروت انترناشونال” أن تكون قد حصلت انتكاسة في تفاوض لا بل ان الإيجابية مستمرة، والتفاوض مستمر بين الطرفين بوساطة أميركية، ولم يتراجع أو يتوقف. إنما ما حصل هو أن إسرائيل تريد منطقة بحرية تكون بمثابة منطقة أمنية تطالب بها لكي تحمي عملية التنقيب واستخراج نفطها وغازها. وهي عرضت تصورها على لبنان الذي قدم رأيه للوسيط الأميركي والذي بدوره سيناقش الأمر مع إسرائيل ويعود عندما تدعو الحاجة إلى لبنان.

أي أن إسرائيل لا تطالب بمنطقة تسمى ال B1 . لكن لبنان لا يسير في هذا الطرح، لأن ذلك يتخطى الخط ال 23 المقابل لرأس الناقورة الذي هو مصدر الترسيم البحري والبري أيضاً. إنها منطقة بحرية إذا أعطيت لإسرائيل تصبح داخل الحدود البحرية اللبنانية التي تعتمد على نقطة رأس الناقورة مقابلاً لها، وإذا وافق لبنان على إعطائها لإسرائيل يكون قد قطع الخط 23 في اتجاه لبنان. ولبنان يعتبر أن شواطئ إسرائيل هي حدود آمنة لها.

وتشير المصادر، إلى أن أهمية موقف لبنان الرافض لهذا الطرح، يكمن في تفويت الفرصة على إسرائيل من أن تطرح لاحقاً إذا أخذت هذه المنطقة، مسألة أن الترسيم البري لاحقاً يجب أن يكون مقابلاً لهذه المنطقة البحرية داخل حدود لبنان.

الآن كل المخرجات تطرح في التفاوض حول طرح إسرائيل للمنطقة الآمنة بالنسبة إليها. وأحد الأفكار هي أن يتم تضمين التفاهم المرتقب نصاً واضحاً يقول بأن نقطة الترسيم البحري لا يمتد إلى نقطة انطلاق الترسيم البري، ولا يشكل امتداداً له على الإطلاق.

ان نقطة رأس الناقورة هي خط بري، والخط 23 ينطلق من هذه النقطة أيضاً. والمنطقة الآمنة التي يطلب الإسرائيليون الحصول عليها تفصلها نحو 5 كيلومترات عن نقطة رأس الناقورة إلى البحر. أي أنها البقعة المائية بين البحر وعلى ابتعاد 5 كيلومترات من رأس الناقورة. لذا لبنان سيحافظ على هذه النقطة كمنطلق للترسيم البحري والبري.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من مقالات

الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله
ميشال عون وجبران باسيل
نيران جهنم العهد القوي تلتهم ما تبقى من الجمهورية
لبنان - تعبيرية
المجتمع الدولي لن يعترف إلا بشرعية الدستور

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ترسيم الحدود
عرض أميركي جديد في ملف ترسيم الحدود... هذه تفاصيله
وديع الشيخ
الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله