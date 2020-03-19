لماذا يكون فيروس كورونا التاجي أسوأ كثيراً من الحادي عشر من سبتمبر/أيلول؟

وبعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، نُـحضنا على التحدي. أتذكر ذلك جيدًا.

ولقد قيل لنا إن الإرهابيين لا ينبغي لهم أن يفوزوا. لا تسمح لهم بسرقة فرحاتكم أو تعطيل روتينك، على الأقل ليس أكثر من اللازم. كن حذراً، نعم، وكن صبوراً مع خطوط أمان طويلة للغاية حيث لم تكن موجودة من قبل. إذا رأيت شيئًا، فقل شيئًا.

ولكن بخلاف ذلك، استأنف الحياة العادية, انطلق, استمتع.

قال الرئيس جورج دبليو بوش: “انزل إلى عالم ديزني”.

تم إغلاق ديزني ورلد الآن.

إن شبح الفيروس التاجي يختلف تمام الاختلاف عن لحظات سابقة من الذعر الوطني أو الدمار. وأنا أواصل الاستماع إلى المقارنات مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر على وجه الخصوص، وأنا أفهم السبب وراء ذلك: فالإرهاب الآن يشبه الإرهاب آنذاك، وهو عبارة عن نسيج شرير من الضعف والعجز عن تخمين التالي.

ولكن هناك أمر أشد قسوة في التعامل مع هذه المرة، وهو التناقض النفسي والمبالغة العاطفية الذي يتسم بالغرابة الشديدة إزاء انتشار الوباء.

وفي اللحظة التي كان كثيرون منا يجتهدون فيها إلى حد كبير لطمأنة الشركة ولعزاء المجتمع، كنا نهتم بالعزلة. في اللحظة التي كنا نتلهف بشدة إلى إلهاء الناس، فإن العديد من وسائل إطلاق سراحنا المفضلة ليست بلا حدود.

فهي ليست مجرد حفلات موسيقية أو مناسبات رياضية، بل إنها مجرد حفلات موسيقية يتم إلغاؤها. إنه ليس مجرد وجبات طعام في المطاعم، وحفلات أعياد الميلاد، وحفلات الزفاف،و بار بيتفاس.

إنها ليست مجرد نقرات سريعة على مضاعفة الإرسال، والتي لم تعد قادرة على عذف الأبطال الخارقين إلينا عندما يكون الأبطال الخارقون هم ما نحتاج إليه فقط.

ولتتبع أحدث مشورة الرئيس ترامب، فإن المستشار المسؤول حديثاً يتلخص في تجنب أي تجمع لأكثر من 10 أشخاص. وهذا يستبعد مباراة كرة القدم للأطفال على سبيل المثال. وهذا يمنع الكنيسة. ولا شك في أن الأمريكيين الذين يصلّون من أجل ذلك أكثر فأكثر، ولكن ليس من بين رموز الله الزجاجية الملونة، في القابض المريحة للأصدقاء والجيران، مع وجود قسيس أو حاخام أو إمام في متناول اليد.

لا، نحن ننصح بذلك أو، بناء على الرمز البريدي، أمر بالعبادة مثل تناولنا الطعام ونفعل كل شيء آخر في هذه المرحلة، وحدنا، أو على مقربة من وحدنا كما يمكننا أن ندير. والواقع أن هذا المصطلح يطلق عليه “الابتعاد عن الواقع الاجتماعي”، وإذا كان قد تم ابتكار مرحلة أكثر غرابة فلا أستطيع أن أفكر في الأمر.

أما “النأي الاجتماعي” فهو تناقض آخر، وذلك لأن أي مسافة اجتماعية على الإطلاق تنأى بنفسها عن أي وقت مضى؟ ولكي نجمع معا، يجب أن نبقى متباعدتين. وهي ضرورة وبائية. وهو أيضاً ركلة في الأمعاء.

وأنا أكتب هذا في يوم القديس باتريك في مدينة نيويورك، ولكن لا يوجد استعراض عسكري، وفي الشوارع المزدحمة بالحانات الأيرلندية، لا أحد يستطيع أن يفتح .

الحانات والمطاعم: وبعد الأعاصير، وبينما نجمع بين الحطام ونبدأ عمليات الإصلاح، فإننا نشجع عادة على التتوافد عليهم، سواء لتعزيز الشركات المحلية أو استعادة الشعور بالحياة الطبيعية.

ولكن الحالة الطبيعية هي العدو في هذا الوباء. ويتعين علينا أن نتصرف على نحو غير طبيعي حتى نصل إلى الجانب البعيد من الأمر. وكما كتبت زميلتي ميشيل جولدبرج مؤخراً: “إن هذا الانسحاب الجماعي أشبه بالعلاج الكيميائي الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يلحق الضرر بنسيج حياتنا المجتمعية في حين يحاول إنقاذه”.

في يوم الإثنين، لاحظت صديقاً في الشارع، وسارعنا نحو بعضنا البعض، مدفوعاً بالغريزة الإنسانية للاتصال. وعلى بعد أربعة أقدام من رأسها، توقفت فجأة، فصفارة إنذار العلم كانت تبلل فجأة في رأسي. ولكنها واصلت التقدم، وقد أصبت بالشلل: هل أجرؤ على تصحيح وربما حزن شخص ربما كان خطؤه علامة على مدى حزنه بالفعل؟

ولقد خطت خطوة إلى الوراء بعض الشيء، وبدا الأمر وكأنها تسجل ذلك، فانتهت إلى مسافة قد تكون قدمين ونصف القدم: فما زالت قريبة للغاية، ولكنها أقل قرباً مما كانت عليه لولا ذلك. لقد قمنا في صمت بإنشاء بعض الهدنة المادية هناك. إن آداب التعامل مع هذا الوباء غير مكتوبة، وهي وحشية.

وفي أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، سعى العديد منا إلى مواجهة الخسائر الاقتصادية من خلال التعامل مع ذلك النوع من الأعمال التجارية في نيويورك وواشنطن الأكثر تضرراً.

وهذا أكثر صعوبة في التعامل مع هذا الوباء. إن أكثر الشركات تأثراً هي تلك التي يتم إغلاق تعاملاتنا معها، ولا يمكن تحويلها بالكامل إلى العالم الافتراضي، ولو أنني موزي بعض الشيء لرؤية التحركات اللازمة لشراء بطاقات الهدايا التي يمكن استردادها لوجبات الطعام في المطاعم، وتذاكر السينما، ومثل هذه الحال في المستقبل، في مرحلة ما بعد الوباء.

ولكن هل تكون هذه النقطة صحيحة؟ ولم يُمنَوا لنا أي جدول زمني، وهذا يشكل تحدياً خاصاً آخر لهذه الأزمة. فهو قادر على الدوران بدلاً من أن يكون ثابتاً ومتشتت بدلاً من أن يكون منفصلاً. فهو يقاوم رسم أي معلمات حولها. ليس لدينا أدنى فكرة عما سوف يُطلَب منا في نهاية المطاف، لذا فلا يمكننا أن نعرف ما هي العضلات العاطفية الجديدة التي يتعين علينا أن نبنيها، وما مدى قوتها والسرعة التي يتعين علينا أن نسير بها.

وأنا أبعد من الامتنان لشبكة الإنترنت والإبداع الذي يستخدمه الناس ــ لصفوف اليوغا التي تُعقد عن طريق مؤتمرات Zoom على شبكة الإنترنت، وكوكتيلات FaceTime، والصفوف المجانية، والعروض الموسيقية، وجولات المتاحف التي يعرضها الأفراد والمنظمات السخية ذات الفكر المدني على شبكة الإنترنت.

ولكن لا شيء من هذا يحل محل مخيفة الجسد والدم، وأظن أنهم سوف يصبحون أقل رضا مع ثبات أنشطة المجموعة.

فمبدأ “البقاء في المنزل”، و”العمل من المنزل”، و”الحض على المنزل”، له حلقات حلوة وصحية عندما يكون طوعياً واستثنائياً. ولكن عندما تكون العزلة إلزامية وتمتد على مدى أيام غير محددة، فإنها حالة وحيدة ومتشددة وجنون. إنها ليست الجنة بل الجحيم.

علاوة على ذلك، لدينا العديد من المنازل، ونحن الآن منقطعون عن بعضها. وقد طُرد طلاب الكليات من مباني الحرم الجامعي التي ربما كانت أكثر الأماكن أمنا وخزيما. لقد تم منع العمال من العمل في المكاتب التي كانوا يتجهون فيها، نعم، ولكن يمكنهم أيضًا رفع رؤوسهم ورفع أصواتهم وإجراء محادثة — محادثة وجهًا لوجه وكلما احتاجوا إلى هذا الغذاء.

إن الوباء يطلب منا أن نعمق وأن نقف بقوة إذ أنه يستغنى عن بعض الأدوات الأساسية للقيام بذلك. لو كنت مزاجاً للنكات، كنت لأدعو إلى فيلم .Catch-Covid-19

ولكن النكات لا تطير الآن. وفي حي مانهاتن المتوتر إلى حد بائس، مرت بضعة أيام منذ سمعت موسيقى الضحك البشري.