ماذا يحصل بين باسيل وبو صعب؟

تتوالى التحليلات والأقاويل عند كل خلاف في وجهات النظر بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وآخر هذه الخلافات ما قاله بو صعب عن كلام باسيل الأخير وبأنه أخطأ.

وبحسب مصادر مطلعة، صحيح أن بو صعب ينتمي لتكتل لبنان القوي، لكنه واضح منذ اللحظة الأولى بعد انتخابه نائباً بأنه أتى بأصوات لا تنتمي الى التيار الوطني الحر، وبأن هناك حالة شعبية عمل عليها بو صعب انتخبته نائباً عن المتن من دون منّة من أحد.

وتضيف المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، “بو صعب نائب رئيس البرلمان، وله رأيه بكل مواضيع الساعة والأحداث التي تجري على الأرض، وله مقاربته الخاصة من الملفات المطروحة، وليس بالضرورة أن تتطابق وجهات النظر مع باسيل، فموقع بو صعب يسمح له بالتمايز وإبداء رأيه بعيداً عن سياسة التيار التي يتبعها باسيل وفقاً لمصالحه الشخصية”.

من جهة أخرى، نفت مصادر مقربة من بو صعب الحديث المتداول بأن باسيل قرر سحب بطاقة بو صعب من التيار، وبأن الرئيس السابق ميشال عون وافق على قرار باسيل، وأكدت أن بو صعب لا يملك بطاقة انتساب للتيار، فهو حليف للتيار لكن له موقعه الذي يميزه عن التيار الوطني الحر ومواقفه، بالتالي، كل الحديث عن سحب البطاقة من بو صعب عير صحيح، وأكثر ما يمكن أن يفعله باسيل هو فصل بو صعب عن التكتل، لكن هذا لن يحصل لحاجة باسيل إلى بو صعب ومركزه كنائب لرئيس البرلمان، وفصله يعني خسارة باسيل لشخصية تضفي قوة الى تكتل لبنان القوي.