ماكرون غير راضٍ عن نتائج جولة لو دريان

لا تزال تداعيات زيارة وزير الخارجية الفرنسية الاسبق جان ايف لودريان الى لبنان تلقي بثقلها داخل الاليزيه، تلك الزيارة التي بحسب مصادر مقربة من الادارة الفرنسية لم ترضي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كثيراً نظراً لحجم الانقسام وتباعد وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين.

وتشير المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، ان ماكرون كان يدرك حجم الانقسام لكن ليس بهذا الشكل والحجم، فلكل فريق وجهة نظر مختلفة لا تلتقي مع الفريق الآخر وهناك صعوبة بتلاقي الافرقاء اللبنانيين حول مرشح موحد وهي مهمة صعبة للغاية.

وتقول المصادر إن “الادارة الفرنسية كان تريد من زيارة لو دريان أن تأتي بنتائج من أجل إيجاد حلول في أقرب وقت وانهاء الشغور الرئاسي، لكن تفاقم المشكلة الرئاسية يحول دون استطاعة الادارة الفرنسية بفك لغز الملف الرئاسي، بالتالي كان يريد ماكرون ان يكون البطل الذي وجد الحل للمشكلة الرئاسية في لبنان، لكن هذا لم يحصل، وسيكون مرغماً بعرض المشكلة على دول اللقاء الخماسي من أجل الضغط على السياسيين في لبنان خصوصاً ان لكل فريق محوره الخاص ودول مقربة من كل فريق، ويجب على هذه الدول بحسب رأي ماكرون العمل على إنهاء الشغور من خلال توافق الافرقاء اللبنانيين على مرشح موحد.

وتلفت المصادر الى ان بعد فشل المبادرة الفرنسية منيت فرنسا بفشل آخر وهذا اكثر ما يزعج ماكرون، وبتالي فإن الامور تتجه إلى المزيد من التعقيد والشغور، ولا حل قريباً للملف الرئاسي.