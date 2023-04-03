هذا ما قاله الفرنسيون لفرنجية!

كثرت التحليلات حول زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى العاصمة الفرنسية، وتضاربت المعلومات حول طبيعة الزيارة وما إذا كان فعلاً قد تبلغ فرنجية رفضاً فرنسياً بوصوله الى بعبدا.

مصادر مطلعة في العاصمة الفرنسية تشير إلى أن فرنجية تم استدعاؤه للاطلاع على ما يملك من معطيات وبرنامج حول الملفات التي تسبب الازمة في لبنان، وما هي تطلعاته في حال وصل إلى سدة الرئاسة.

وتضيف المصادر عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أن الفرنسيين ابلغوا فرنجية بصراحة بأن هناك صعوبة في وصوله الى الرئاسة لأن هناك عدة أطراف ترفض ذلك بالإضافة إلى معارضة أميركية وسعودية.

وتقول المصادر أن الفرنسيين كانوا صريحين للغاية مع فرنجية، وكانت هناك جلسات مطولة، استمع خلالها الجانب الفرنسي وطرح بعض الأسئلة، منها كيفية تعاطي فرنجية مع الأزمة الاقتصادية في لبنان وما اذا كان لديه خطة انقاذ، بالإضافة إلى علاقة لبنان مع الدول العربية وخصوصاً الخليجية، وسئل فرنجية حول نظرته في تأليف الحكومات وتعاطيه مع عملية الاصلاحات المطلوبة.

وتؤكد المصادر أن الفرنسيين طرحوا أيضاً موضوع سلاح حزب الله، وسألوا فرنجية ما اذا كان سيتعاطى مع سلاح الحزب بالطريقة التي تعاطى بها الرئيس السابق ميشال عون، وعلم ان فرنجية أكد للفرنسيين بأنه في حال وصل الى بعبدا سيضع سلاح حرب الله على طاولة البحث من باب الاستراتيجية الدفاعية.