هل ستكون طهران ساحة الحرب الإسرائيلية المدمجة بين العسكري والسيبراني على نمط "البيجر" ؟

شكلت عملية تفجير “البيجر” الخاص بعناصر وقيادات “حزب الله”، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من الصراع السيبراني الإسرائيلي اللبناني، الذي مكن إسرائيل من إحداث خسائر عملياتية، أفقدته قدرات متعددة ضيقت دائرة فعاليته في جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتواصل الآمن.

لم يكن أثر تفجير “البيجر” مقتصرا على المجال العسكري، فقد ترك أثرا كبيرا على صعيد العناصر المستهدفة، التي كانت تلعب أدوارا أساسية في الحلقة العسكرية ل”حزب الله” نتيجة الأضرار الجسدية التي لحقت بهم بعد تفجير الأجهزة التي ذكرناها.

هذه العملية اعتبرتها إسرائيل انجازا، نظرا لدقتها في تكامل الحرب السيبرانية مع الحرب العسكرية التقليدية التي تمثلت بتفخيخ هذه الاجهزة والتي بدأ الإعداد لها وفق بعض التقارير في مقر “الموساد” في تل ابيب عام 2022، ونفذت في 17 و18 سبتمبر من العام 2024.

عقب عملية “البيجر” برزت الحرب السيبرانية التي أسهمت في نجاح عمليات الاغتيال والتفجير والقصف الجوي والعمليات البرية، وأصبحت جزءا لا يتجزأ عن العمليات العسكرية التقليدية.

كان واضحا مدى التطوير الذي أجرته إسرائيل، أو أنها حصلت عليه من الولايات المتحدة من خلال عرضها لفيلم يظهر فيها تفاصيل دقيقة ترتبط بعملية اغتيال أحد عناصر “حزب الله” في برج الملوك جنوب لبنان، والذي وثق العملية بإظهار كيفية مراقبة العنصر بتفاصيل دقيقة من حيث الألوان والحركات التي قام بها لحين تفجير سيارته.

رغم القدرات العسكرية والسيبرانية الاسرائيلية، إلا أن الاختراقات التي طالتها تؤكد أن لديها ثغرات أمنية، بعد اختراقها حواسيب وزارة الأمن القومي الإسرائيلي وحساب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على “الفايسبوك” مصحوبًا بفيديو يتضمن آياتٍ قرآنيةً عربيةً ونصوصًا باللغة الفارسية واختراق العديد من الكيانات التجارية بما في ذلك شركات المحاماة الكبرى.

شكلت الهجمات السيبرانية هاجسا لدى “إسرائيل” فهي لم تتمكن في العديد من المرات من تحديد الجهات التي اخترقت مؤسساتها، باستثناء تلك التي تتبنى عملية القرصنة كمجموعة “بلاك شادو” التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم “الضخم” على شركة “شيربيت” للتأمين والتي تمتلك معلومات عن العديد من المستخدمين الحكوميين، كما تبنت مجموعة “انونيموس” العديد من الهجمات.

وقد أظهرت بيانات العديد من الشركات العالمية التي تعنى بالحلول الامنية السيبرانية أن إسرائيل تأتي في المرتبة الثانية من حيث الدول المستهدفة في العام 2024 .

بات مسلما أن إسرائيل لا تعتمد فقط على الأسلحة العسكرية التقليدية، التي باتت بحوزتها وهي تعتبر الأكثر فتكا، ولم يكن مقدرا أن تحصل عليها من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أنها اليوم حصلت على “أم القنابل” وأسلحة أخرى تضمنت قنابل غير موجهة من طراز “ام .كي 82 ” و”ام كي 84″ بالإضافة إلى أنظمة توجيه لتحويل القنابل إلى ذخائر موجهة بدقة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي”جي .بي.اس”.

بشكل عام، يمكن القول إن الحروب الحديثة أصبحت أكثر تعقيدًا وتنوعًا، حيث لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية التقليدية كما أوردنا أعلاه، وبناء على الأحداث التي حصلت، لاسيما في ما يرتبط بعملية “البيجر” التي تباهى بها نتانياهو خلال زيارته للرئيس الاميركي ترامب حيث أهداه جهاز “بيجر” ذهبي، وكان رد الأخير على هذه الهدية بعبارة “كانت عملية رائعة”. هذه العملية وغيرها من العمليات التي لم يتم الكشف عنها تؤشر إلى أن التركيز اليوم سيكون على الحرب السيبرانية للتقليل من الاخفاقات في نجاح الاستهدافات. وهنا يطرح السؤال إن أخفقت إيران والولايات المتحدة الاميركية بإنتاج اتفاق نووي، هل ستقدم اسرائيل التي تعتبر البرنامج النووي بمثابة تهديد وجودي لها، على عمل استباقي كعملية “البيجر”، لتفادي المواجهة المباشرة مع طهران في حال ثبت أن تخصيب اليورانيوم وصل إلى مرحلة إنتاج قنبلة نووية.