أحد المعالم الشهيرة في لندن سيتحول إلى مسجد

حصل رجل أعمال مسلم، على التراخيص اللازمة من أجل البدء بتشييد مسجد، ليحل مكان واحد من المعالم الترفيهية الشهيرة بوسط العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب التقارير التي نشرتها عدّة صحف محلية في بريطانيا، فإن رجل الأعمال والملياردير المعروف آصف عزيز حصل على التراخيص من أجل تحويل “تروكاديرو” إلى مركز إسلامي ومسجد تقام فيه الصلاة للمسلمين يوميًا.

و”تروكاديرو” هو معلم ترفيهي معروف، يقع في قلب مدينة لندن بالقرب من ميدان “بيكاديللي” الشهير، وعلى مقربة من منطقة “سوهو” التي تجذب ملايين السياح سنويًا.

وكان عزيز البالغ من العمر 56 عامًا، قد اضطر في العام 2020 للتراجع عن مشروع سابق لبناء مسجد يتسع لبناء ألف شخص، وذلك بعد شكاوى من السكان والجماعات اليمينية المتطرفة.

وستشهد الخطط التي تمّ اعتمادها، تشييد مسجد يتسع لـ390 مصليًا في المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

وتقول المؤسسة الخيرية التي يمتلكها ويرأسها عزيز، إن المسجد سيخدم المسلمين الذين يعملون في المنطقة، وكذلك السياح.

وأكد متحدث باسم المجلس المحلي في “ويستمنستر”، في حديث نشرته جريدة “ديلي ميل”، أنه تمّ الموافقة على طلب تخطيط قدمته مؤسسة عزيز لتحويل جزء من “تروكاديرو” لندن إلى مسجد، وذلك من قبل لجنة التخطيط التابعة للمجلس في أيار/ مايو 2023″.

واشترى عزيز المكان بأكثر من 220 مليون جنيه إسترليني (288 مليون دولار أميركي) في عام 2005، من خلال شركته العقارية العملاقة، وكان في السابق أحد المجمعات الترفيهية البارزة في لندن، كما كان يضم فندقًا يحتوي على 490 غرفة.

ويعود تاريخ هذا المركز الترفيهي إلى العام 1896، عندما تمّ افتتاحه في الأصل كمطعم، ومن ثم تمّ إغلاقه لأول مرة في عام 1965، وفي العام 1984 تمّ تحويله إلى ساحة عرض كبرى ومركز ترفيهي، وفي عام 1997 أصبح موطنًا لأول سينما بتقنية (IMAX) ثلاثية الأبعاد في بريطانيا. وتمّ تقليص حجمه في عام 2011 وأعيد افتتاح جزء من المبنى كفندق قبل ثلاث سنوات.

ويعتبر آصف عزيز، أحد أشهر رجال الأعمال المسلمين في بريطانيا، حيث يمتلك سلسلة عقارات ضخمة في وسط لندن، ويدير محفظة عقارية بقيمة 3.6 مليار جنيه إسترليني في جميع أنحاء مدينة لندن وجنوب شرقي إنكلترا.

