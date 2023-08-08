أزارينكا وبليسكوفا للدور الثاني من بطولة كندا المفتوحة للتنس

تجاوزت فيكتوريا أزارينكا وكارولينا بليسكوفا المصنفتان الأوليتان على العالم سابقا التأخير الطويل بسبب هطول الأمطار لتتأهلا إلى للدور الثاني بعد يوم افتتاحي رطب في بطولة كندا المفتوحة للتنس في مونتريال، الاثنين.

وفي المباراة الأولى على الملعب الرئيسي، توقفت مباراة أزارينكا والبولندية ماجدا لينيت مرتين قبل أن تفوز لاعبة روسيا البيضاء المصنفة 16 بنتيجة 6-3 و6-صفر في مباراة استغرقت قرابة خمس ساعات.

ولم تنزعج أزارينكا من الأمطار وتقدمت 5-2 في المجموعة الأولى قبل أن تحسمها عندما كسرت إرسال منافستها قبل توقف المباراة للمرة الثانية مباشرة.

وعقب العودة للملعب بعد ثلاث ساعات، لم تسمح أزارينكا بتوقف آخر. وحصدت 24 من 31 نقطة في المجموعة الثانية وكسرت إرسال البولندية لينيت ثلاث مرات.

وتنتظر أزارينكا الآن الفائزة بين الأمريكية سلون ستيفنز والأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

وتذبذب أداء بليسكوفا في المجموعة الثانية مع تأخر المباراة بسبب هطول الأمطار وخسرت الشوط الفاصل لكنها تعافت لتتخلص من الصينية تشو لين وتحسم الفوز 6-3 و6-7 و6-2 لتحقق فوزها الثاني فقط في آخر ست بطولات منذ أبريل نيسان الماضي في شتوتجارت. وحسمت بليسكوفا، التي انفصلت عن المدرب ساشا باجين قبل أسبوعين، المجموعة الافتتاحية بسهولة وبدا أنها ستحقق انتصارا في مجموعات متتالية قبل أن تتجاوز تشو نقطتين للفوز بالمباراة وتسببت الأمطار في إيقاف اللعب وكانت النتيجة التعادل 8-8.

وعند استئناف اللعب، انتفضت تشو وفازت بنقطتين لتحسم الشوط الفاصل 10-8.

لكن اللاعبة التشيكية البالغ عمرها 31 عاما استعادت تركيزها بسرعة في المجموعة الفاصلة، حيث ضغطت على تشو وكسرت إرسالها ثلاث مرات لتتأهل للدور الثاني ومواجهة البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وحاملة لقب أمريكا المفتوحة.