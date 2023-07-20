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أستراليا تهزم إيرلندا في كأس العالم للسيدات

منذ 16 دقيقة
أستراليا وإيرلندا

أستراليا وإيرلندا

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حققت أستراليا، التي تشارك في استضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، الفوز 1-صفر على ضيفتها أيرلندا في غياب القائدة المصابة سام كير وذلك بفضل ركلة جزاء من ستيف كاتلي في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثانية، الخميس.

وأذهلت أنباء استبعاد المهاجمة كير بسبب إصابة في ربلة الساق العدد القياسي من الجماهير البالغ 75784 متفرجا عندما تسربت إلى ملعب أستراليا لكن كاتلي حملت شارة القيادة وسجلت الهدف الحاسم في الدقيقة 52.

وجعلت أيرلندا، التي ساندتها مجموعة صاخبة من جماهيرها، الحياة صعبة على الأستراليين بدفاعهم المتماسك وكانت قريبة من فرض التعادل خلال فترة من الضغط المستمر في وقت متأخر من الشوط الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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