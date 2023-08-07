أستراليا تهزم الدنمارك.. وتتحضّر لنيل "بطاقة الظهور" في الدور قبل النهائي

فازت أستراليا، التي تشارك في استضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، على الدنمارك بهدفين من دون رد، لتبلغ دور الثمانية في المسابقة اليوم الإثنين.

وسجلت أستراليا الهدفين بواسطة كايتلين فورد وهايلي راسو، بواقع هدف في كل شوط، قبل أن تشارك القائدة سام كير لأول مرة بالبطولة، بعد أن غابت بسبب إصابة في الساق، في الدقيقة 78 كلاعبة بديلة وتحظى بدعم هائل من أكثر من 75784 مشجعًا.

وسيطرت الدنمارك على اللعب في بداية المباراة، وصنعت أكثر من فرصة خطيرة بواسطة برنيل هاردر، لكنها تراجعت بعد ذلك لتخرج من دور الستة عشر في ظهورها الأول في كأس العالم منذ 2007.

وقال توني جوستافسون مدرب أستراليا: “كنا تحت ضغط شديد في الشوط الأول لكننا لم نهتز”، وأضاف “فريقنا ناضج جدًا ويمكنه الوصول لحلول للمضي قدمًا”.

وبلغت أستراليا دور الثمانية في آخر ثلاث بطولات لكأس العالم، قبل أن تودع المسابقة، وستلعب مع فرنسا أو المغرب يوم السبت المقبل، على بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي.

وقالت فورد التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة: “من المذهل عودة كير، ستعزز ثقتنا في المراحل المقبلة”.