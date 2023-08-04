الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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منوعات
أصابع زينب.. من لبنان إلى ألمانيا..!
منذ 13 دقيقة
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تعرّفوا من خلال الفيديو المرفق كيفية تحضير أصابع زينب أو المعكرون.
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