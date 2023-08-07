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أكثر من 5 مليون مشاهدة.. فيديو رائع لكريم بنزيمة من أمام الكعبة المشرفة

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2023 4:05 مساءً
كريم بنزيمة

كريم بنزيمة

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نشر نجم كرة القدم ولاعب فريق اتحاد جدة السعودي مقطع فيديو خلال تأديته مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وشارك بنزيمة محبيه على منصة “X” مقطع فيديو له أثناء تأديته مناسك العمرة، وبالتحديد من أمام الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.

وظهر المهاجم بنزيمة، 35 عاما، مرتدياً لباس مناسك العمرة حيث أظهر وجوده في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة. وقال في الفيديو: “ما شاء الله..الحمد الله”.

كما علّق على المنشور بالقول: “الحقيقة الواحدة… الحمد لله”.

وحصد فيديو لاعب كرة القدم العالمي، الّذي نشره فجر يوم الاثنين، أكثر من 5.6 مليون مشاهدة.

ويُذكر أن بنزيما كان قد انضم لصفوف فريق “النمور” خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعقدٍ ممتد حتّى عام 2026، قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني.

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