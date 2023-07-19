ألبا يرافق ميسي وبوسكيتس في انتر ميامي

كشف خورخي ماس، الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، أن النادي بصدد التعاقد مع جوردي ألبا ليلعب بذلك مجددا إلى جانب ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس زميليه السابقين في برشلونة الإسباني.

وأوضح خورخي ماس أن ميسي وبوسكيتس سيسجلان مشاركتهما الأولى مع إنتر ميامي بعد غد الجمعة عبر المباراة المقررة أمام كروز أزول المكسيكي في كأس الدوريات.

وقال خورخي ماس بشأن ميسي :”سيسجل ظهوره الأول يوم الجمعة… كم من الوقت سيشارك، ومتى، وماذا سيفعل، هذا يعود إليه وإلى المدرب (جيراردو تاتا مارتينو).”

وشارك ميسي وبوسكيتس للمرة الأولى في تدريبات إنتر ميامي أمس الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيع ميسي عقد لمدة عامين ونصف العام مع النادي، والذي سيحصل بموجبه على ما يتروح بين 50 و60 مليون دولار في العام الواحد.

وكان ميسي، الذي أتم الـ 36 عاما من عمره في حزيران/يونيو الماضي، قد كشف في السابع من حزيران/يونيو أنه سينضم إلى إنتر ميامي.

وبعدها بأسابيع قليلة، جاء إعلان إنتر ميامي عن التعاقد مع بوسكيتس، ثم أعلن في أواخر حزيران/يونيو أن مارتينو، الذي درب برشلونة في موسم 2013 / 2014، سيكون مدربا للفريق المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وانضم ألبا /34 عاما/ إلى برشلونة عام 2012 وساعد الفريق في الفوز بستة ألقاب في الدوري الإسباني وخمسة ألقاب في كأس ملك إسبانيا وكذلك دوري أبطال أوروبا في عام 2015.

وشارك ألبا في 458 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 91 هدفا.

وسيواصل ألبا مسيرته كلاعب محترف ضمن صفوف إنتر ميامي الذي يحتل المركز الأخير في مجموعة منطقة الشرق بالدوري الأمريكي حيث لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال 11 مباراة متتالية، وكان آخر انتصار له في 13 أيار/مايو.