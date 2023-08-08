أول رد من محمد صلاح على عرض الاتحاد

كشف رامي عباس، وكيل الدولي المصري، محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، حقيقة العرض المقدم له من قبل نادي الاتحاد لشرائه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وخرجت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، تؤكد وصول عرضًا رسميًا من جانب نادي الاتحاد لشراء محمد صلاح من ليفربول مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة 90 مليون يورو، كراتب سنوي.. تابع التفاصيل

وفي تصريحات لرامي عباس، نقلها الإعلامي الرياضي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، نفى من خلالها موافقة محمد صلاح على العرض المقدم له من الاتحاد.

وقال عباس:”إذا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، لما قمنا بتجديد العقد في النادي الصيف الماضي، محمد لا يزال ملتزمًا بعقده مع ليفربول”.

وانضم محمد صلاح صاحب الـ 31 عامًا لصفوف ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الايطالي، علما بأن عقده الحالي مع الريدز سينتهي بنهاية عام 2025، في الوقت الذي ترغب فيه إدارة ناديه بالتجديد حتى 2027.

يذكر أن محمد صلاح خاض مع ليفربول 305 مباراة بكل البطولات منذ وصوله لـ”الريدز”، ساهم خلالها في 265 هدفًا، مسجلًا 186 هدفًا وصنع 79.