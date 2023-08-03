أول فيلم عربي يعرض في السينما التركية

يواصل الفيلم المصري “بيت الروبي” من بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز يحقق نجاحات متتالية في صالات العرض المصرية وفي الوطن العربي، حيث أصبح الفيلم الحاصل على أعلى إيرادات في السينما المصرية.

وقد أعلنت دور العرض في تركيا عن عرض الفيلم بدءاً من يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس حتى 25 من نفس الشهر، ليصبح فيلم “بيت الروبي” أول فيلم مصري يعرض في صالات العرض التركية.

وقد تم استقبال الفيلم بحفاوة كبيرة من الجمهور في تركيا، وامتلأت صالات العرض في تركيا ببوسترات الفيلم مع دعاية مكثفة له، ليصبح الفيلم السبب في فتح سوق جديدة للأفلام المصرية والعربية في تركيا.

وفيلم بيت الروبي من بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد ونجوم آخرين، ومن إخراج بيتر ميمي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش.

وتدور قصة الفيلم هو السوشيال ميديا وتأثيرها على الإنسان، حيث يحكي قصة زوجين تتعرض علاقتهما الزوجية إلى مشكلة كبيرة بسبب السوشيال ميديا ويقرران الابتعاد عن بعضهما البعض.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وحقق فيلم بيت الروبي نجاحًا كبيرًا من حيث قيمة الإيرادات، ففي الأسبوع الماضي فقط بلغت إيرادات الفيلم أكثر من 6 ملايين جنيه مصرية، ليصل إجمال إيرادات الفيلم خلال 6 أسابيع من عرضه أكثر من 115 مليون جنيه مصري، ليدخل قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية.

وقد تمكن فيلم “بيت الروبي” من تجاوز أرقام فيلم “الفيل الأزرق 2” من بطولة كريم عبد العزيز أيضًا والذي عرض عام 2019، حيث بلغت إيرادات الفيلم 103 ملايين جنيه.

ويواصل الفيلم أيضًا لمنافسة فيلم “كيرة والجن” من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز والمتصدر لقائمة الأعلى إيرادات، حيث وصلت إيراداته عام 2022 إلى 119 مليون جنيه مصري.

وجاء في المركز الثاني فيلم “البعبع” من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، ووصل إيرادات الفيلم منذ طرحه في العيد إلى 39 مليون جنيه مصري، أما فيلم “مستر إكس” فقد جاء في المركز الثالث محققًا إيرادات وصلت إلى أكثر من 26 مليون جنيه مصري.

وقد استقر فيلم “تاج” المركز الرابع محققًا 43 مليون جنيه مصري منذ أول أيام العيد، وهو من بطولة الفنان تامر حسني.