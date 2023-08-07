إليسا تكشف عن موعد ألبومها المقبل

كشفت الفنانة إليسا عن بعض تفاصيل ألبومها المقبل المنتظر، خلال مقابلة يوم أمس الأحد على هامش مهرجان العلمين الجديدة في مصر.

وقالت إليسا في تصريح إعلامي، إن الألبوم المقبل سوف يتضمن أغنية “بتمايل على البيت” التي حازت على اهتمام واسع من المعجبين والمعجبات، بالإضافة إلى 11 أغنية أخرى.

وتابعت أن أغنية جديدة من الألبوم المنتظر سوف يتم الكشف عنها في الأيام المقبلة كونها تتلاءم مع موسم الصيف.

وأوضحت إليسا أن الألبوم الجديد سوف يتم طرحه في تشرين الأول المقبل، مقابل تأكيدها على أهمية دور تصوير الأغاني على طريقة الفيديو كليب وعدم الاكتفاء بالنسخة الصوتية منها، بخاصة “أننا في عصر الصورة”.

إلا أنها في الوقت عينه أوضحت أن “الأغنية المقبلة لن تصدر على شكل كليب، بل سوف تكون فيديو بكلمات الأغنية”.