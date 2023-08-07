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إنتر ميلان.. يضم حارس من بايرن ميونيخ

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2023 10:05 مساءً
فريق إنتر ميلان

فريق إنتر ميلان

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أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إنه ضم الحارس السويسري يان زومر من بايرن ميونيخ اليوم الاثنين.

ولم يعلن الناديان التفاصيل المالية للتعاقد، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن الصفقة تكلفت ستة ملايين يورو (6.6 مليون دولار).

وكتب إنتر في حسابه في منصة إكس المعروفة إعلاميا سابقا باسم تويتر “مرحبا زومر”.

وكان إنتر بحاجة إلى تدعيم حراسة المرمى في فريق المدرب سيموني إنزاجي بعد رحيل الكاميروني أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد، وانتهاء عقدي سمير هاندانوفيتش وأليكس كورداز بالإضافة إلى إعارة الروماني إونوت رادو إلى بورنموث الإنجليزي.

وانضم حارس سويسرا البالغ عمره 34 عاما إلى بايرن في يناير كانون الثاني الماضي بعد أكثر من تسعة أعوام مع غريمه المحلي بروسيا مونشنجلادباخ.

وأصبح زومر الحارس الأساسي لبايرن في ظل غياب مانويل نوير بسبب كسر في الساق.

لكن مع اقتراب عودة نوير فضل زومر الرحيل والانتقال إلى إنتر.

وقال يان-كريستيان دريزن الرئيس التنفيذي لبايرن “نتفهم ونحترم رغبة يان زومر بالبحث عن فرصة جديدة في إنتر لأنه يرغب في اللعب بشكل أساسي”.

وشارك زومر في 25 مباراة مع بايرن ونال لقب الدوري الألماني في الموسم الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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