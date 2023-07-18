إيلي فهد لصوت بيروت إنترناشونال: شخصية بلقيس شجعتني على المغامرة

يحمل المخرج إيلي فهد رؤية مختلفة في عالم إخراج الأغنيات فهو صاحب بصمة مميزة وتعاون أخيرا مع مجموعة من النجمات ومنهن بلقيس ونيكول سابا وسيرين عبد النور وعن أعماله تحدث لـ”صوت بيروت إنترناشونال” فقال “هذه التجربة والتحديات التي واجهتني في هذا الكليب، عندما استمعت إلى الأغنية طرأ إلى ذهني تقديم اللحظات التي تحدث قبل مواجهة الفنان للجمهور أو الأضواء والكاميرات، فالكليب يعالج لحظات ما قبل الخروج إلى هذا العالم، وماذا يحدث وراء الأبواب المغلقة”.

ويضيف: “ما حمّسني لإخراج الكليب هو وجود شخصية بلقيس، فهي امرأة تحب المغامرة والأفكار الجديدة والقصص، لذا أردت أن أكون جزءًا من هذه المغامرة، كما أن القصة كانت قريبة من حياة بلقيس الحقيقية، فهي شخصية واجهت الكثير، وهو شيء جميل أن نتطرق إلى هذا الأمر من خلال أغنية”.

يشير مخرج “ألف روح”، إلى أنه اعتمد على تقديم رسالة أساسية من خلال هذا الكليب تكمن في أن لا أحد يعلم ما وراء الكواليس، إذ يقول: “ما يحدث للمرأة سواء مشهورة أو لا، متزوجة أو غير، فلا يعلم أحد ما يحدث وراء الأبواب المغلقة لهذه المرأة لذلك لا يجب الحكم عليها بدون معرفة ما يحدث لها”.

ويضيف: “الفيديو كليب كان تحديًا كبيرًا لأنه كما ذكرت مغامرة أحببت أن أخوضها، بالإضافة إلى عامل الوقت الذي كان أصعب شيء واجهني لأن الفيديو كليب ملئ بـ”النيو لوك” المختلفة والمشاهد الأكشن، ما تطلب وقتًا طويلًا رغم أنني كنت مرتبطًا بوقت محدد”. بعد النجاح الكبير الذي حققه المخرج إيلي فهد، بفيديو كليب “ألف روح”، يخوض تجربة جديدة مع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور من خلال فيديو كليب “هزهزة”، وحول هذه التجربة يقول “متحمس للغاية لخروج هذا المشروع”..

ويضيف: “التعاون مع سيرين عبد النور أمر ممتع، خاصة أن حلم كل مخرج أن يتعاون مع مطرب يكون ممثلًا في الوقت نفسه، وسيرين في هذا العمل مفاجأة للجمهور من خلال اللوك المحتوى”.

وحول فكرة ظهور صوت الفنانة المصرية بدرية طلبة في بداية الفيديو كليب، قال إن هذا الأمر يرجع إلى الفنانة سيرين عبد النور، فعندما اقترحت فكرة الأبراج في بداية الكليب، تواصلت سيرين مع بدرية، وأنا متحمس للغاية لهذا المشروع لأنه عبارة عن فيلم قصير”.