ابنة هند رستم: والدتي اتجوزت صالونات بس قعدوا 50 سنة مع بعض

حلت بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي”، لتتحدث عن ذكرياتها مع والدتها، وتفاصيل شخصيتها بعيدا عن الأضواء والشهرة.

أكدت بسنت أن والدتها لم تكن تحب لقب “ملكة الإغراء”، الذي أطلقه عليها الإعلامي مفيد فوزي لأول مرة ثم انتشر بعدها، مؤكدة أنها انزعجت للغاية من هذا اللقب، مضيفة: “مكنتش بتحب لقب ملكة الإغراء اللي اداهولها مفيد فوزي وزعلت أوي منه، وقالت له انت كده حددتني في دور واحد، رغم إنها قدمت أعمال تانية مفيهاش إغراء، وإنها في حياتها الشخصية ست عادية للغاية”.

وعن قرار والدتها بالاعتزال، أكدت بسنت أنها اتخذت هذا القرار لأجل أسرتها، قائلة: “اللي شجعها على الاعتزال إني لما خلفت وجبت ابني فكانت هي مبسوطة بالأسرة، دي واحدة اشتغلت من وهي 15 سنة.. فقالت اعوض السنين اللي فاتت كلها مع بنتي وحفيدي.. وساعدها في القرار ده إن السينما وقتها مش زي الأول”.

وعن علاقة الفنانة الراحلة هند رستم بزوجها الدكتور محمد فياض طبيب أمراض النسا الشهير، أكدت بسنت أن والدتها تزوجته زواجا تقليديا، أو كما يعرف في وقتنا الحالي بـ”زواج الصالونات”، مضيفة: “في البيت ماما كانت زي أمينة ودكتور فياض سي السيد.. كانوا بيحبوا بعض جدا مع إنهم اتجوزوا جواز صالونات عادي.. بس قعدوا 50 سنة مع بعض”.

تابعت: “يعني كان أونكل فياض يرجع م الشغل مثلا الساعة 4 يبقى فورا مفيش صوت في البيت ولا دوشة وأوامره مجابة وهكذا… الكابل ده كان حلو أوي أوي مع بعض”.