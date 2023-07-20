احتل مكان ماغواير.. برونو فرنانديز قائداً لفريق مانشستر يونايتد بشكل دائم

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الخميس 20-7-2023) اختيار لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز قائدا جديدا للفريق بشكل دائم.

وسيحل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما محل المدافع هاري ماغواير، الذي جرده المدرب إريك تن هاج من شارة القيادة بعد أن فشل الدولي الإنجليزي في تأمين مكان في الفريق الأول.

وقاد فرنانديز، الذي سجل 64 هدفا وصنع 54 في 185 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، الفريق في غياب ماغواير الذي قضى معظم الموسم الماضي مصابا أو على مقاعد البدلاء.

وربطت تقارير إعلامية بريطانية المدافع باحتمال الرحيل عن النادي.

وقال يونايتد في بيان “ارتدى لاعب الوسط البرتغالي بالفعل شارة القيادة في العديد من المناسبات وأكد إريك تن هاج أنه سيقود الفريق الآن بشكل دائم”.

وفاز فرنانديز، الذي انضم ليونايتد من سبورتنج لشبونة في يناير كانون الثاني عام 2020، بجائزة لاعب العام في يونايتد في موسمي 2019-2020 و2020-2021.

وتعرض فرنانديز لانتقادات لاذعة بسبب أدائه في الخسارة 7-صفر أمام غريمه ليفربول في مارس آذار الماضي.

وتتواصل استعدادات يونايتد حاليا للموسم الجديد وفاز 1-صفر على أولمبيك ليون وديا أمس الأربعاء.

وسيسافر يونايتد إلى الولايات المتحدة لمواجهة أرسنال وريكسهام وريال مدريد وبروسيا دورتموند وديا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيعود يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فشله في التأهل للبطولة في موسم 2021-2022.