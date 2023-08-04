الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
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الأمير هاري يحتفل بذكرى ميلاد ميغان ماركل الـ 42

منذ 11 دقيقة
الأمير البريطاني هاري

الأمير البريطاني هاري (رويترز)

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احتفل الأمير هاري بذكرى ميلاد زوجته ميغان ماركل الـ 42 بعشاء رومانسي في المطعم الإيطالي “تري لوني”، حيث تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور لهما وهما يعيشان أجواء من الفرح والحب.

يعتبر هذا الظهور الأول للثنائي في هكذا مناسبات في الأماكن العامة بعد فترة من الانعزال النسبي، وانتشار الشائعات حول خلافات كبيرة بينهما قد تصل إلى حد الطلاق، كما ظهرا أخيرا وهما بغاية السعادة، ويقدمان التهنئة عبْر الهاتف للفائزين بمنح خاصة في مجال التكنولوجيا.

ودخل الزوجان إلى المطعم الشهير سوياً، كما تم رصد الموسيقي ترافيس باركر في المطعم نفسه في وقت سابق من تلك الليلة، وانضم إليهما صديقهما المقرب مات كوهين، زوج صديقة دوقة ساسكس، هيذر دوراك.

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