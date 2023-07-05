البريطاني وايتمان يغيب عن بطولة العالم بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، الأربعاء، إن جيك وايتمان لن يدافع عن لقبه في سباق 1500 متر في بطولة العالم الشهر المقبل بسبب إصابة في القدم تعرض لها خلال معسكر تدريبي في وقت سابق هذا العام.

وفاز العداء البالغ عمره 28 عاما بشكل مفاجئ في يوجين بولاية أوريجون العام الماضي عندما تغلب على البطل الأولمبي والمرشح الأبرز ياكوب إنجبريجستن في اللفة الأخيرة، مع إعلان والده جيف عن فوزه لعمله كمذيع للملعب.

وأصيب وايتمان بكسر في قدمه أثناء التدريب في جنوب أفريقيا، وقال إن “الوقت نفد” لاستعادة لياقته الكاملة للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 أغسطس في بودابست بالمجر.

وكتب وايتمان على حسابه في تطبيق إنستجرام “نتيجة لإصابتي التي تعرضت لها في فبراير، اضطررت للتعامل مع العديد من الانتكاسات بينما كنت على استعداد للسباق هذا الصيف.

“هذا يعني أنني للأسف لن أكون قادرا على المنافسة في بطولة العالم التي كان من الصعب حقا المشاركة بها”.

وفاز وايتمان أيضا ببرونزية 1500 متر في دورة ألعاب الكومنولث وفضية سباق 800 متر في بطولة أوروبا.

ولم يشارك العداء البريطاني في أي سباق هذا الموسم لكنه حصل على مكان في بطولة العالم لأنه حامل حامل اللقب لكنه قرر عدم المشاركة وفضل التركيز على الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس.

وأضاف وايتمان “يجب أن ينصب تركيزي على إراحة جسدي والاستعداد لعام 2024، للتأكد من أنني سأعود لتقديم أفضل ما لدي.

“هناك بعض المخاطر التي كان من الممكن اتخاذها للوجود في بودابست، لكن احتمال تعريض عام الأولمبياد للخطر يجعل هذا القرار واضحا. استعد لفترة إعادة التأهيل والإعداد للعودة للركض بأمان وبدون ألم قبل نهاية أغسطس المقبل”.