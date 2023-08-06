البوابات السبع.. أول مسلسل سوري يستخدم الذكاء الاصطناعي

مع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي ودخوله عدة مجالات منها السينما، أعلن المخرج السوري محمد عبد العزيز، عن قرب انتهاء تصوير مسلسله الجديد “البوابات السبع” والذي يعتبر أو مسلسل يتم الاستعانة فيه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكشف المخرج محمد عبد العزيز في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن كيفية الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أثناء المسلسل، قائلاً: “البوابات السبع أول عمل سوري يستعين بالذكاء الاصطناعي”.

ونشر المخرج محمد عبد العزيز البوستر الرسمي لمسلسل البوابات السبع، بجانب صورة أخرى له وهو يعمل على مونتاج المسلسل، وعلق على الصور قائلًا: “أيام قليلة وننتهي من العمليات الفنية لـ “البوابات السبع” … العمليات التي امتدت لفترة تجاوزت السنة، شارفت على الانتهاء”.

وأعرب المخرج محمد عبد العزيز عن شكره لطاقم العمل وكل من ساهم في إنتاج وإخراج هذا المسلسل، قائلاً: “عميق الشكر لكل الشركاء الذين ساهموا بإيمان لا محدود ومحبة مطلقة وما زالوا يسعون بكرم ونبالة في سبيل إيصال هذه التجربة السورية الرائدة إلى النور إلى الضياء”.

ويشارك في بطولة المسلسل السوري البوابات السبع، كوكبة من نجوم الفن السوري، أولهم النجم غسان مسعود، والنجمة سلاف فواخرجي، ورنا ريشة، وأمانة الحنطي، وجهاد سعد، وفايز قزق، وجيانا عنيد، وعبد الفتاح المزين، ومصطفى المصطفى، ويتم التصوير في العاصمة السورية دمشق، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.

ومن اللافت أن طاقم التمثيل، البالغ عددهم 22 ممثلًا تقريبًا، من الوجوه الجديدة، وهي تجربة إخراجية مميزة قائمة على الخيال العلمي، وهو نمط لم يتم التطرق إليه في الدراما السورية واللبنانية، وهي محاولة من المخرج للابتعاد عن المسلسلات المألوفة التي تعرض حاليًا.

وتدور أحداث المسلسل في حقبة الحضارة الإغريقية والرومانية، وتنتهي عام 3000 ميلادي، ويتعرض المسلسل لفكرة السفر عبر الزم، ويسلط الضوء على مدينة دمشق عندما كانت تتعرض لهجمات الغزاة، وبناء سور حول المدينة لحمايتها.

وتستمر الأحداث إلى العصر الروماني حينما حدثت عملية صيانة للسور، ويتم اكتشاف سبع بوابات، كل بوابة تحمل رموزًا تشير إلى الكواكب السبعة المعروفة خلال هذا الوقت، وهي الشمس، والقمر، والمريخ، والمشترى، وزحل وعطارد والزهرة. وسيتم التركيز في الموسم الأول من المسلسل على باب شرقي المرتبطة بالشمس.