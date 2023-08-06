الحلم يقترب.. سان جيرمان يحدد سعر مبابي

ارتبط اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن الأخير لم يقدم أي عروض رسمية للاعب حتى الآن في انتظار حسم موقفه مع إدارة باريس سان جيرمان.

يستمر الحديث حول كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خاصًة مع غموض موقفه مع النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر باريس سان جيرمان قرارًا بطرد مبابي خارج المعسكر التحضيري للفريق باليابان، حيث قامت الإدارة بعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم نادي الهلال عرضًا رسميًا إلى باريس سان جيرمان، من أجل بدء مفاوضات التعاقد مع مبابي؛ ووصلت قيمة العرض إلى 300 مليون يورو، مع راتب ضخم يبلغ 700 مليون يورو في موسم واحد.

ويسعى باريس سان جيرمان، للاستفادة من مبابي ماليًا قبل مغادرته مجانًا الصيف المقبل، خاصة مع قراره عدم تمديد عقده حتى صيف عام 2025.

باريس يحدد سعر مبابي:

وفقا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يأمل في بيع كيليان مبابي مُقابل 200 مليون يورو.

وينتظر باريس سان جيرمان العرض المقدم من ريال مدريد، لبيع اللاعب الفرنسي في أسرع وقت ممكن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.