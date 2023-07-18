العهد يلحق الهزيمة بالنجمة ويتجه لنهائي كأس الاتحاد

ضرب فريق العهد موعداً مع الأهلي النبطية في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، عقب فوزه على النجمة بنتيجة (3-1)، في المباراة التي اجريت اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون.

وتقدم العهد بثلاثية كان نصيب كريم درويش منها ثنائية (د 4 و58)، وحسين دقيق (63)، وقلص النجمة الفارق عبر البديل حسن كوراني (81).

وسيواجه العهد بطل لبنان غريمه النجمة بطل كأس لبنان مجددا بمباراة كأس السوبر الأحد 30 تموز الجاري، وذلك قبل انطلاق الدوري العام في 4 اب المقبل.

ويشار أن الأهلي النبطية كان تخطى الراسينغ بركلات الترجيح (5-4) التي تم اللجؤ إليها بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي أمس.