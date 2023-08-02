المهاجم نايثن تيلا يبدو ملتزما مع ساوثامبتون

يبدو أن تركيز المهاجم نايثن تيلا منصب على مستقبله مع ساوثامبتون الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء في ظل حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للم شمله مع بيرنلي.

ولعب الجناح البالغ عمره 24 عاما معارا مع بيرنلي ليقوده إلى دوري الأضواء الموسم الماضي وكان هداف الفريق برصيد 17 هدفا في الدوري فيما هبط ساوثامبتون إلى دوري الدرجة الثانية في نهاية موسم مخيب للآمال.

وعاد تيلا إلى ساوثامبتون، لكن بيرنلي يسعى لاستعادته ونشر رئيسه آلان بيس مقطع فيديو بعنوان (الحرية لنايثن تيلا) والذي كانت ابنته قد نشرته عبر انستجرام.

ويبدأ الفيديو، الذي يتضمن موسيقى أغنية الحرية لنيلسون مانديلا، بعبارة (الحرية لنايثن تيلا) قبل أن تظهر ابنة بيس وهي تثبت بعض الملصقات حول ملعب النادي.

وتحمل الملصقات صورة لتيلا وعبارة “مفقود! شوهد مبتسما للمرة الأخيرة- بيرنلي. يستجيب لنايثان تيلا عزيزي. هل رأيتموه؟”

وينتهي مقطع الفيديو بعبارة “عد إلى بيتك تيلا”.

لكن تركيز تيلا، الذي شارك في استعدادات ساوثامبتون للموسم الجديد، بدا اليوم الأربعاء منصبا على مستقبله مع ناديه الحالي ومباراته الافتتاحية للموسم الجديد المقررة بعد غد الجمعة أمام شيفيلد وينزداي.

وقال اللاعب “سيكون من الجيد أن ترى الجماهير كل ما فعلناه في الاستعداد للموسم على أرض الواقع في المباراة الأولى وهي ستحدد الإيقاع للصورة التي نود أن نظهر بها طوال الموسم”.

ولا يزال أمام بيرنلي مهلة حتى مطلع سبتمبر أيلول المقبل لإقناع ساوثامبتون بالتخلي عن خدمات اللاعب.