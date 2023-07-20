"الموركس دور" تطلق شعار "Staying Alive… The Show must go on" من خلال لوحة فنية

برعاية وحضور معالي وزير الإعلام اللبناني المهندس زياد مكاري وضمن فعاليات “بيروت عاصمة الإعلام العربي”، أطلقت لجنة “جوائز الموركس دور” الشعار الجديد الذي يحمل عنوان “Staying Alive… The Show must go on” لعام 2023 من خلال لوحة فنية للرسام اللبناني الفرنسي آندريه فردورو، وذلك في غاليري “Samarani” في ذوق مصبح- جبل لبنان.

قدمت الاحتفال الذي جمع عدداً من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والفنية والإعلامية والاجتماعية، الإعلامية انجيليك موّنس.

وفي كلمته قال الدكتور فادي الحلو: “أحببنا إطلاق شعارنا ضمن أجواء ثقافية فنية متجددة من خلال الفن التشكيلي، وكانت هذه اللوحة التي تجسد شعارنا لأن لبنان سيظل ينبض بالحياة ولا يمكن أن تقوى عليه أي أزمة مهما كانت”. وأضاف الدكتور زاهي الحلو واعداً أن الاحتفال الكبير الذي سيقام في كازينو لبنان تحت شعار “Staying Alive… The Show must go on” أو “الحياة تستمر… والعرض يتواصل” وتنقله “المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال (LBCI)” في 17 أيلول القادم سيكون مليئاً بالمفاجآت السارة والحضور العالمي المميز”. وأنهى: “سنناضل دائماً للحفاظ على أن يكون لبنان ملتقى للثقافة والفنون والإبداع”.

أما وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري فنوّه: “يسعدني كثيرنا أن يكون “الموركس دور” الذي سيحمل هذا الشعار ضمن فعاليات “بيروت عاصمة الإعلام العربي””. وأكدّ أن الثروة الحقيقية في لبنان هي العقل والطموح والحلم اللبناني.

كما شكر فادي سمراني صاحب غاليري “Samarani” الدكتورين حلو على ثقتهما.

في حين فسرّ الرسام اللبناني الفرنسي آندريه فردورو عن اللوحة، فقال: “هذا العمل الفني مليء بالرموز والاستعارات والعناصر الفنية التي تجسد شعار هذا العام بهدف تعزيز الأمل والمثابرة، منها أن تربة الأرز أبدية وأن النار لن تستطيع أن تلتهم تربة بلد طائر الفينيق لأنها مثلها تتغذى على اللهب وتولد من جديد من رمادها، وأن الانفجار القاتل لمرفأ بيروت لن يقضي على لبنان لأن بيريتوس هي ابنة عشتروت وأدونيس المعروف أيضاً باسم تموز. وأضاف: “العمل الفني مصنوع وفقاً للرقم الذهبي حيث تم تصميم سابقاً الاهرامات والبارثينون و”الموناليزا” للرسام ليوناردو دا فينشي”.

تخلل الحدث أجواء موسيقية مع عازفة الكمان ماريا فيلومينا وشرب نخب المناسبة.

تصوير: جاك الجميل