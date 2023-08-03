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اليويفا يستبعد "أوساسونا" مؤقتا من أي بطولة أوروبية مقبلة يتأهل إليها

منذ 31 دقيقة
شعار نادي "أوساسونا"

شعار نادي "أوساسونا"

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) (الخميس 3-8-2023) إنه تم تغريم أوساسونا واستبعاده مؤقتا من أي مسابقة للأندية الأوروبية سيتأهل إليها بسبب رفعه دعوى قضائية ترتبط بالرياضة أمام محكمة غير مختصة.

وسمح اليويفا في مطلع يوليو تموز الماضي لأوساسونا باللعب في تصفيات دوري المؤتمر لموسم 2023-2024 بعد استبعاده من البطولة بسبب فضيحة تلاعب في النتائج حدثت قبل نحو عقد من الزمان.

ومع ذلك، قال اليويفا إنه فتح إجراءات تأديبية منفصلة ضد النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإسباني بعدما رفع دعوى أمام محكمة في بامبلونا بإسبانيا بدلا من محكمة التحكيم الرياضية.

وغرم اليويفا أوساسونا مبلغ 100 ألف يورو (109 الاف دولار) واستبعده من أي بطولة أوروبية قادمة سيتأهل إليها لعدم احترامه الاختصاص القضائي الحصري لمحكمة التحكيم الرياضية.

وقال أوساسونا، سابع الترتيب في الدوري الإسباني الموسم الماضي والذي سيلعب مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر يومي 24 و31 أغسطس آب، إنه لن يستأنف ضد قرار اليويفا.

    المصدر :
  • رويترز

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