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انتقادات شديدة بعد إطلاق دمى شبيهة بكايلي جينر

منذ 39 دقيقة
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تعرضت شركة “برايتر” لانتقادات شديدة بسبب إطلاقها دمى شبيهة بالنجمة الأميركية كايلي جينر، في أول تعاونها مع المشاهير، واعتبروا أنه كان من الأجدر للشركة أن تختار نجوماً يحتلون شهرة أوسع بإنجازاتهم الفنية مثل ريهانا وبيونسيه.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر (25 عاماً) تعاقدت مع ماركة Bratz، لإصدار سلسلة من الدمى الصغيرة بحجم كف اليد، ترتدي نسخاً من أشهر إطلالاتها على السجادة الحمراء، مثل فستانها الأرجواني في حفل “ميت غالا” عام 2019، والفستان الأسود مع غطاء الرأس الكريستالي من تصميم الراحل “تييري موغلر”.

وتضم المجموعة 6 دمى متوفرة للبيع في المتاجر وعبر الإنترنت، وتتضمن المجموعة المصغرة أيضاً حقيبة مخملية، سيارة وزوجاً من أحمر الشفاه ونسخة صغيرة من أحد الجراء الإيطالية “غرايهوند” الشهيرة لدى عائلة كارداشيان.

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