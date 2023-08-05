السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بأضخم صفقة.. مانشستر سيتي يضم جفارديول

منذ 46 ثانية
يوسكو جفارديول

يوسكو جفارديول (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا التعاقد مع الكرواتي يوسكو جفارديول مدافع رازن بال شبورت لايبزيج لخمس سنوات اليوم السبت.

وذكرت تقارير بريطانية أن جفارديول انضم مقابل 90 مليون يورو (99 مليون دولار)، ليصبح ثاني أغلى مدافع في التاريخ بعد انضمام هاري مجواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (101.98 مليون دولار) في 2019.

وسيصبح جفارديول (21 عاما) ثاني لاعب ينضم لتشكيلة المدرب بيب جوارديولا هذا الصيف بعد مواطنه ماتيو كوفاتشيتش من تشيلسي.

وكان سيتي قد توج لأول مرة الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، كما نال لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جفارديول في بيان “كنت أحلم دائما باللعب في إنجلترا، وإنه لشرف حقيقي أن أفعل ذلك الآن مع مانشستر سيتي بعد الموسم الذي قدمه”.

    المزيد من منوعات

    الممثل الأميركي مارك مارغوليس
    عن عمر 83 عامًا.. الشاشة الأميركيّة تُودّع "زعيم المخدرات الشرير"
    مواجهة سابقة بين صلاح وزينتشينكو
    لاعب أرسنال: "صلاح" أصعب خصم على الإطلاق.. ولا يمكن إيقافه!
    شيرين عبد الوهاب
    فيديو يُطمئن محبّي شيرين.. كيف ردّت على "إشاعات" انتحارها؟

    الأكثر قراءة

    وليم نون
    وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"
    وزير الاتصالات جوني القرم
    وزير الاتصالات يزف للبنانيين رفع تكلفة الإنترنت!
    السعودية -لبنان
    السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة