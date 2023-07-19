بأول صورة لها من لبنان.. رانيا يوسف تتصدر الترند

تصدرت الفنانة رانيا يوسف قائمة الأكثر بحثاً على مواقع التواصل في مصر بعد مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها في لبنان، بعد غياب طويل عن قضاء العطلة الصيفية هناك.

وظهرت يوسف بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستاناً فضياً طويلاً، وعلقت على الصور قائلة: “أول صورة في لبنان… سعيدة بعودتي، وتضمن المنشور مقطع فيديو يظهر رانيا وفي الخلفية جبال لبنان الشهيرة”.

وتنتظر رانيا يوسف خلال الفترة المقبلة عرض فيلم “التاروت”، والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم الفنانة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيى، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.