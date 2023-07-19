باريس تستضيف مباراة نتس وكافاليرز بدوري السلة الأمريكي العام المقبل

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اليوم الأربعاء أن فريق بروكلين نتس سيواجه كليفلاند كافاليرز في ملعب أكور أرينا بباريس يوم 11 يناير كانون الثاني 2024 في ثالث مباراة بالأوار التمهيدية للدوري الأمريكي تقام في العاصمة الفرنسية.

وهناك ارتباط بين الدوري الأمريكي للسلة وفرنسا، حيث يتزايد توافد اللاعبين من تلك الدولة الأوروبية أكثر من أي مكان آخر خارج أمريكا الشمالية، بما في ذلك اللاعب الذي تم اختياره في المركز الأول في عملية اختيار اللاعبين لهذا العام وهو فيكتور ويمبانياما من سان أنطونيو سبيرز.

وقال مارك تاتوم، نائب مفوض رابطة الدوري الأمريكي ورئيس قطاع العمليات “يسعدنا إعادة خبرة البث الحي للدوري الامريكي للمحترفين إلى باريس مع فريقين رائعين وهما بروكلين نتس وكليفلاند كافاليرز.

“أصبحت هذه المباراة (التي تستضيفها باريس) وجهة لمشجعينا المتحمسين عبر جميع أنحاء أوروبا وستبني على الزخم المذهل المحيط بكرة السلة والدوري الامريكي للمحترفين في فرنسا وفي جميع أنحاء المنطقة”.

وستقام المباراة قبل ستة أشهر من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، حيث ستحتل كرة السلة مكانة بارزة.

وفاز الفريق الأمريكي على فرنسا 87-82 ليفوز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب طوكيو عام 2021.