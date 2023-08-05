السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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بالاس يضمّ المهاجم البرازيلي ماتيوس فرانكا

منذ 19 ثانية
ماتيوس فرانكا

ماتيوس فرانكا

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قال كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه تعاقد مع المهاجم ماتيوس فرانكا من فلامنغو لخمسة مواسم، السبت.

ولم يعلن بالاس التفاصيل المالية للتعاقد لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه سيدفع 26 مليون جنيه استرليني (33.14 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 19 عاما.

وشارك فرانكا في أكثر من 50 مباراة بجميع المسابقات مع فلامنغو وأحرز خلالها تسعة أهداف.

وأصبح فرانكا ثاني المنضمين إلى بالاس هذا الصيف بعد لاعب الوسط جيفرسون ليرما القادم في انتقال مجاني من بورنموث.

ويفتتح بالاس مشواره في الدوري عندما يحل ضيفا على شيفيلد يونايتد في 12 أغسطس آب.

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