الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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بالصور.. احدث ظهور لـ منة شلبي بالابيض والاسود

منذ ساعتين
منة شلبي

منة شلبي

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ظهرت الفنانة الجميلة منة شلبي في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

وظهرت خلال جلسة تصوير حديثة بالأبيض والأسود، هذا وتعكف شلبي، خلال الفترة الحالية على التحضير والتجهيز لعمل درامي جديد بعنوان “سفنجة وزفلطة”، وجاري ترشيح النجوم المشاركين معها ومن المقرر عرض العمل عبر إحدى المنصات.

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال الفنانة منة شلبي الدرامية مسلسل “تغيير جو”، والذي عرض في دراما رمضان 2023.

وكان من بطولة إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، محمود قابيل، عصام عمر، وصالح بكري، والعمل قصة منى الشيمي ومن إخراج مريم أبو عوف.

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